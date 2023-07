Convênio entre Estado e São Mateus do Sul garante R$ 7 milhões para pavimentação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) assinou dois convênios com a Prefeitura de São Mateus do Sul, na região Sul, para pavimentação de ruas municipais na Vila Pinheirinho e na Vila Buaske. O investimento total será de R$ 7.097.774,38, sendo R$ 5.500.000,00 de recursos do Estado e R$ 1.597.774,38 de contrapartida do município.

Na Vila Pinheirinho estão contempladas a Rua Casemiro Witikowlski, Rua Frederico Retzlaf, Rua Francisco Geraldo Portes, Rua Sérgio Macuco, Rua Ivan Ulbrich e Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, em uma extensão total de 1.078,44 metros. Este convênio tem prazo de execução de 240 dias.

Na Vila Buaske serão pavimentadas a Rua Pedro Ignaszewiski, Rua Pref. José Zampier Filho, Rua Pedro Efiko, Rua Carlos Mieczynikowski e também na Rua Ivan Ulbrich, totalizando 1.193,87 metros de extensão. O prazo de execução é de 365 dias.

Ambas as obras preveem serviços de terraplenagem e pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), implantação de sistema de drenagem, passeios para pedestres, sinalização horizontal e vertical. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) é o responsável pela supervisão e fiscalização do andamento das obras.

“Vamos garantir conforto e segurança aos moradores da Vila Pinheirinho e da Vila Buaske com mais de 2 quilômetros de nova pavimentação de excelente qualidade, assim como o sistema de drenagem com bueiros e bocas de lobo para evitar acúmulo de águas da chuva sobre as ruas, e também acessibilidade para pedestres, com novas calçadas inclusive com piso tátil”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Cabe à prefeitura elaborar os editais e licitar as obras de pavimentação, ficando a mesma responsável pela execução.

PONTE– A SEIL também assinou um termo de cooperação com São Mateus do Sul para o fornecimento de pré-moldados para a obra de implantação de uma nova ponte sobre o Rio Maria Joana, acesso para a Comunidade de Porto Ribeiro. Estão previstas 11 vigas de 11,50 metros, 110 lajotas e 24 guarda-rodas, todas peças de concreto, com o prazo de execução de 180 dias.

A transposição do rio no local atualmente é feita por meio de galerias, resultando em alagamentos durante períodos de chuva que dificultam o trânsito, chegando a bloquear a via municipal.

Caberá ao município a licitação da obra que irá utilizar os materiais fornecidos pela SEIL, com o DER/PR encarregado de fiscalizar o cumprimento do termo.