Após passar por cinco cidades, turnê de João Bosco e Coral Sanepar chega a Ponta Grossa

O Coral Sanepar e o cantor João Bosco estão fazendo uma turnê estadual para comemorar os 60 anos da Companhia de Saneamento do Paraná. Na próxima sexta-feira, 7 de julho, será a vez de Ponta Grossa receber o espetáculo “Bordando o Som”, que traz no repertório clássicos da Música Popular Brasileira. O palco será o Cine-Teatro Ópera.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados a partir desta segunda-feira (3), das 13 às 19 horas, na bilheteria do próprio Teatro, na rua XV de Novembro, 468, Centro de Ponta Grossa.

São disponibilizadosdois ingressos por pessoa, mediante o preenchimento de formulário com nome e CPF no momento da retirada – as informações são utilizadas para fins de prestação de contas junto ao Ministério da Cultura, que é um dos realizadores do evento.

O show está dividido em três momentos, que levam ao palco músicas consagradas na voz de um dos maiores nomes da MPB. João Bosco e o Coral Sanepar interpretam juntos sete músicas, entre elas "O Bêbado e a Equilibrista" e "Nação". João Bosco faz solo das músicas "Ronco da Cuíca", "Papel Machê", "Jade", "De Frente Pro Crime" e "Sinhá"; e o Coral Sanepar interpreta quatro clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Cláudio Nucci e do próprio João Bosco.

As músicas serão todas acompanhadas de uma banda base com 10 músicos e que foi montada para preservar a característica e o formato de improviso, meio jazz, de João Bosco. Por isso, a base terá piano, sax, flauta, trombone e trompete, além de bateria, percussão, baixo elétrico e acústico, guitarra, violão e cavaquinho.

A parceria entre o Coral Sanepar e o cantor, violonista e compositor brasileiro João Bosco na turnê “Bordando o Som”, teve início em show especial realizado em Curitiba no dia 23 de janeiro último, no Teatro Guaíra, para comemorar os 60 anos da Sanepar. A apresentação da turnê passou também por Cascavel, Pato Branco, Maringá e Londrina, chegando a Ponta Grossa. A turnê encerra em Guarapuava, no dia 8 de julho.