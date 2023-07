No Norte Pioneiro, Barra do Jacaré integra lista de cidades com menos de três mil habitantes

Com 2.814 mil habitantes, Barra do Jacaré sofre para passar dos três mil. Foto Dilvulgação PMBJ

Dados do Censo 2022, divulgados na última quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 26 cidades do Paraná contam com menos 3 mil habitantes.

A menor cidade do Paraná, é Nova Aliança do Ivaí, com 1.323, vinte a mais que Jardim Olinda, com 1.343 moradores. Santa Inês, no Noroeste do Paraná, igual as outras duas, conta com 1.748. No Norte Pioneiro, Barra do Jacaré conseguiu integrar a lista das pequeninas cidades com 2.814 mil habitantes.

Pelos números, não é difícil perceber que a realidade das cidades é muito diferente quando comparada com os grandes centros urbanos. Por exemplo, somadas as cidades contam com 60.064 habitantes, número que não seria suficiente para encher a Arena da Baixada e o Couto Pereira simultaneamente, uma vez que cada estádio conta com capacidade de aproximadamente 40 mil pessoas.

Em Jardim Olinda, o último homicídio ocorreu em dezembro de 2020. Já em Santa Inês, não há registro nos últimos 5 anos.

Por ordem alfabética, conheça as menores cidades do Paraná:

Anahy – 2918

Ariranha do Ivaí – 2329

Barra do Jacaré – 2814

Boa Esperança do Iguaçu – 2455

Cafeara – 2627

Cruzmaltina – 2882

Esperança Nova – 1849

Flórida – 2652

Godoy Moreira – 2977

Guaporema – 2191

Iguatu – 2144

Inajá – 2536

Iracema do Oeste – 2343

Ivatuba – 2708

Jardim Olinda – 1343

Manfrinópolis – 2770

Mirador – 2238

Miraselva – 1966

Nova Aliança do Ivaí – 1.323

Paranapoema – 2398

Pinhal de São Bento – 2761

Santa Inês – 1748

Santo Antônio do Caiuá – 2493

Santo Antônio do Paraíso – 2125

São Pedro do Paraná – 2661

Uniflor – 2136

