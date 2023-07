Paraná recebe grupos empresariais da China interessados em novos negócios

Representantes de dois grandes grupos empresariais da China foram recebidos pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta sexta-feira (30). Eles estão no Estado para prospectar negócios em diversas áreas. No encontro, os empresários da Avic Intrnacional Beijing, uma das maiores corporações de infraestrutura do mundo, e da Coonaal, empresa de desenvolvimento agrícola, apresentaram seus negócios, conheceram os potenciais do Paraná e foram apresentados a algumas cooperativas.

O governador destacou o protagonismo do Paraná na produção e na logística regional. "É uma alegria receber esta comitiva aqui no Paraná. Nós somos hoje a quarta economia do Brasil e temos todo um trabalho que nos consolida como a central logística da região, porque 70% do PIB da América do Sul está a um raio de 2 mil quilômetros do Estado", afirmou.

A Avic International Beijing avalia o potencial de investimentos em rodovias, na Nova Ferroeste (corredor de exportação que deverá ligar Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul), bem como no Porto de Paranaguá. Já a empresa de desenvolvimento agrícola Coonaal está no Paraná para negociar diretamente com produtores rurais a aquisição de alimentos – como proteínas animais, grãos, entre outros produtos.

“Essas empresas vêm buscar oportunidade de negócios, mas também ofertar boas parcerias ao Paraná. Atrair o interesse de grandes corporações chinesas mostra que a economia do Paraná, que apresentou crescimento de 9% no primeiro trimestre desse ano, está no momento certo para atrair investimentos estrangeiros de grande porte, que geram mais renda e empregos ao Estado”, avaliou o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros.

INFRAESTRUTURA– Antes de ser recebida pelo governador, a equipe da Avic se reuniu com representantes da Nova Ferroeste , do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Invest Paraná, agência de captação de investimentos do Governo do Estado. Foram apresentados os potenciais de investimentos na área de infraestrutura, em especial da Nova Ferroeste.A futura estrada de ferro terá um total de 1.567 quilômetros.O investimento previsto é de R$ 35,8 bilhões.

“A China tem competência muito grande no desenvolvimento de ferrovias, com uma grande gama de construtores com capacidade técnica e financeira para suportar um empreendimento como a Nova Ferroeste. Por isso a reunião foi importante, porque gerou interesse desse grupo que é tão representativo no mercado de construção civil da China. Tanto que eles sinalizaram de abordar o tema com outros parceiros chineses”, disse o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes.

Além da Nova Ferroeste, os executivos da Avic também conheceram a estrutura da nova concessão de rodovias do Estado, que já conta com dois editais lançados, bem como as oportunidades de operação no Porto de Paranaguá.

AGRONEGÓCIO E ZPE– Já os representantes da Coonaal, multinacional que atua em diversos países, vieram ao Paraná para avaliar propostas de compra de alimentos diretamente com os produtores rurais. O grupo se encontrou com a equipe da Invest Paraná e representantes da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Os executivos da multinacional chinesa também receberam informações do plano de instalação de Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs) no Paraná. A ZPE é uma área de livre comércio destinada para instalação de empresas voltadas à exportação. É uma espécie de condomínio industrial onde há benefícios para quem se instala, como liberdade cambial, dispensa de determinadas licenças, incentivos tributários, entre outros.

"O Paraná tem pressa para avançar na entrega de mais produtos e também para superar suas barreiras de infraestrutura. E para isso precisamos do auxílio e investimento desses grandes grupos internacionais que vêm aqui buscar um bom ambiente de negócio, com a segurança jurídica para que tenham certeza de que o que se investe no Paraná traz retorno”, destacou o diretor-geral da Seic, Christiano Puppi.

RELAÇÃO COMERCIAL– A China é o país para onde o Paraná mais exporta. De janeiro a maio desse ano, o gigante asiático foi destino de 24,1% do total das vendas do Estado ao exterior. Nesses cinco primeiros meses de 2023, a China adquiriu o equivalente a US$ 2,3 bilhões de produtos paranaenses – volume que é 3,4 vezes maior do que o total adquirido pelo segundo maior comprador do Paraná, a Argentina, que no mesmo período movimentou US$ 675 milhões.

PRESENÇAS– Também participaram da reunião o vice-governador Darci Piana; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; a líder da API - Plataforma Intercontinental entre a China e Países de Língua Portuguesa, Margarida Xu; o presidente da Avic International Beijing, Jiayan Gong; o vice-presidente da Avic, Jincheng Wang; o diretor-geral da Avic, Yang Wang; o vice-presidente do Departamento Financeiro da Avic, Dao Junfang; o gerente da Avic, Li Yao; o presidente da Coonaal Group, Liu Yong; o vice-presidente da Coonaal Group, Tian Dong; o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti; a coordenadora econômica da Ocepar, Carolina Teodoro; o gerente comercial da Cocamar, Diego Matheus Santos; o gerente de commodities da Coamo, Fernando Bosqueiro; o gerente comercial da C.Vale, Alexandre Tormen; o gerente de exportação da GT Foods, Kendi Okumura; e o sócio fundador da Dinis Lucas & Pedro Fernandes, José Dinis Lucas.