Nove viadutos e pontes de rodovias da RMC estão passando por reformas

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) iniciou as obras de manutenção de nove pontes e viadutos em rodovias da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O investimento é de R$ 1.931.301,71, beneficiando dez municípios (Rio Branco do Sul, Cerro Azul,Almirante Tamandaré,Araucária, Campo Largo,Balsa Nova,Curitiba,Colombo,Piraquara eQuatro Barras).

Os serviços são administrados e fiscalizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), devendo ser finalizados ainda este ano.

A empresa executora está realizando os serviços previstos por etapas, atendendo cada estrutura antes de iniciar um serviço diferente, aproveitando a relativa proximidade dos viadutos e pontes um dos outros. No momento a frente de trabalho está concentrada na substituição de guarda-corpos antigos por peças novas, substituição de defensas metálicas, e implantação ou reparo das descidas d’água, dispositivos que recebem e direcionam a água das chuvas, protegendo o talude contra erosões.

As obras preveem ainda reparo e recuperação de superfícies avariadas nas estruturas de concreto, bem como execução de reforços nas mesmas conforme a necessidade, mais correções e ampliação do sistema de drenagem, nova sinalização e dispositivos de segurança, roçada da vegetação e poda de galhos de árvores sobre a pista dos acessos e/ou tabuleiro, limpeza e pintura da ponte, entre outros.

Confira as estruturas contempladas:

Ponte Rio Piedade (PR-092) no limite entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul;

Viaduto R. Francisco Kruger (PR-418) em Almirante Tamandaré;

Ponte Rio Verde (PR-423) no limite entre Araucária e Campo Largo;

Ponte Rio Curralinho (PR-506) no limite entre Piraquara e Quatro Barras;

Viaduto sobre a Ferrovia (PR-510) em Balsa Nova;

Viaduto R. Newton Laporte (PR-418) em Curitiba;

Viaduto R. Pedro Teixeira Alves (PR-509) em Almirante Tamandaré;

Viaduto R. Brasílio Cuman (PR-418) em Curitiba;

Pontilhão Rio Canguiri (PR-802) no limite entre Colombo e Quatro Barras.

Os locais exatos de cada ponte e viaduto podem ser consultados neste mapa , na opção CP 49/2022, em referência ao processo licitatório que resultou no contrato vigente.

CALÇADAS– Também está tramitando um aditivo prevendo a implantação de calçadas nos acessos ao Viaduto da Rua Newton Laporte, uma vez que a rua municipal não tem esses dispositivos, levando os pedestres a andarem sobre a pista de rolamento até acessar a calçada existente no viaduto propriamente dito. Caso o processo seja aprovado, a melhoria será executada dentro deste contrato de manutenção, atendendo à uma demanda da população local.

PONTES– As obras de manutenção fazem parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, sendo o maior da história do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões. No total, são 20 contratos licitados, com 19 já assinados.