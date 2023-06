Parcelamento de débitos da Sanepar com condições especiais termina em 31 de julho

Clientes em débito com a Sanepar podem aproveitar o último mês do programa de negociação de débitos, o Reclip , para negociar suas dívidas em condições bastante vantajosas. Em 31 de julho, termina o prazo de adesão ao programa que permite o parcelamento de contas atrasadas em até 60 vezes, com taxa de juro de 0,3%.

Outras vantagens são a dispensa de valor mínimo de entrada, exceto para ligação inativa sem religação, além de dispensa de valor mínimo de parcela.

Para facilitar o atendimento aos clientes, a Sanepar está abrindo aos sábados, das 8h ao meio-dia, e ampliou o horário de segunda à sexta, das 8h às 20h, em 36 Centrais de Relacionamento das 28 maiores cidades do Estado. Confira a lista AQUI .

O objetivo é incentivar os clientes a não deixarem para aderir ao Reclip na última hora, antecipando-se e evitando filas.

Após a negociação do débito, as parcelas são cobradas junto com a fatura mensal de água. Não há nenhuma cobrança pela Sanepar fora da fatura. A conta pode ser paga via pix, com o código QR Code impresso na própria fatura.

A adesão ao Reclip pode ser feita também em outros canais: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, pelo [email protected] no próprio site www.sanepar.com.br .

Centrais de Relacionamento abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia:

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Pinhais, Colombo, Curitiba (Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, Carmo, Fazendinha, Pinheirinho, Rui Barbosa e Santa Felicidade), Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais

REGIONAL SUDESTE

Guarapuava, União da Vitória, Ponta Grossa e Telêmaco Borba

REGIONAL SUDOESTE

Foz do Iguaçu, Cascavel (centro), Toledo, Francisco Beltrão e Pato Branco

REGIONAL NORTE

Londrina (Rua Sergipe / Av. Saul Elkind), Cambé, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina

REGIONAL NOROESTE

Maringá (Av. Prudente de Morais), Umuarama, Campo Mourão e Paranavaí