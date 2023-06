Wenceslau Braz promove festa junina para crianças e idosos

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, por meio da secretaria municipal de Assistência Social, promoveu uma grande festa junina para crianças e idosos brazenses. A festa foi realizada na tarde da quinta-feira (29) no Centro Social.

De acordo com as informações divulgadas pela Alessandra Francisca Egídio do Amaral, a ação foi promovida pela secretaria de Assistência Social em Parceria com o CRAS (Centro de Referência a Assistência Social) e reuniu mais de 300 pessoas.

Ao todo, 172 crianças com idade de 6 a 15 anos que participam de projetos realizados no Centro Social estiveram presentes e participaram da apresentação da quadrilha. Além dos pequenos, o pessoal do Grupo de Idosos que realizam atividades no CRAS também estiveram presentes realizando apresentações juninas e com um coral. Foram 96 participantes.

A festa contou com casamento caipira, apresentação da quadrilha e comidas típicas como bolo de fubá, amendoim, chá de padre, cachorro quente, pipoca e sucos.

O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, além dos vereadores Josemar Furini e Mário da Silva, além de equipes das secretarias, funcionários da prefeitura, colaboradores do Centro Social, equipes do CRAS e população em geral.