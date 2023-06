Prefeitura de Jaguariaíva informa que empresas artísticas e culturais devem atualiza seu cadastro

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informou nesta quarta-feira (28) que as empresas dos ramos artísticos e cultural devem realizar a atualização dos seus cadastros no portal SIC Cultura, da secretaria de estado da Cultura.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a atualização é válida para empresas ou pessoas físicas do ramo artístico e/ou cultural, assim como os grupos de capoeira. A atualização dos dados é um dos pré-requisitos para que estes possam participar das leis de incentivo à cultura, como é o caso da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, por exemplo.

O cadastro deve ser feito por meio do Portal SIC Cultura que está disponível através do endereço eletrônico https://www.sic.cultura.pr.gov.br/. Para maiores informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Cultura presencialmente, na Casa da Cultura, ou através do telefone (43) 3535-9370.