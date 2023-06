Rapaz morre esmagado por caminhão em Jaguariaíva

Um grave acidente tirou a vida de um rapaz nesta quarta-feira (28) no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima que não teve o nome divulgado foi atingida por um caminhão que estaria estacionando na região do bairro Matarazzo. O rapaz teve seu corpo prensado ficando gravemente ferido.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada e esteve no local para prestar atendimento a vítima que foi encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no período da tarde.

O caso deve ser investigado pela equipe da Polícia Civil.