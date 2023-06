Circuito de Corridas de Rua Sanepar vai movimentar Foz do Iguaçu no próximo dia 9

Foz do Iguaçu, no Oeste, inaugura no próximo dia 9 de julho (domingo) o circuito estadual da Corrida de Rua da Sanepar. Com a Roda Gigante e a Ponte de Integração de cenário, a largada será no Yup Star, às 7 horas, para os circuitos dos 5 km e 10 km. A prova kids será a partir das 8h30.

As inscrições para as provas custam R$ 39,90 e os primeiros mil inscritos em cada etapa têm direito ao kit premium, com camiseta da prova, sacochila e boné. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (3) pelo site https://www.corridassanepar.com.br/ .

“A corrida é a oportunidade de reunir a família e esportistas e reforçar o potencial da cidade em receber eventos e incentivar o esporte”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu, Antônio Sapia.

O Circuito de Corridas faz parte das comemorações dos 60 anos da Sanepar, com o objetivo de promover a oportunidade de práticas esportivas saudáveis associando-as à melhoria da qualidade de vida, o que vai ao encontro do propósito da Sanepar como empresa de saneamento.

A programação dá sequência as etapas realizadas durante o Projeto Verão 2022/23, quando a Sanepar promoveu o circuito de corridas de rua no litoral paranaense e reuniu mais de 10 mil participantes.

No calendário regional, além de Foz, estão incluídas as cidades de Pato Branco, Santo Antônio da Platina, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e Umuarama, com encerramento em dezembro, em Curitiba.