Governo do Estado conclui obra de iluminação do Contorno Sul de Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (28) a conclusão da obra de instalação do novo sistema de iluminação do Contorno Sul de Curitiba, feito todo em LED. O trabalho foi coordenado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) e trará mais segurança aos motoristas que trafegam pela região.

Iniciada em outubro de 2022 e com prazo de execução de 240 dias, a entrega contempla a instalação de um sistema de iluminação todo em LED, além de dispositivos de segurança rodoviária como sinalização, defesas metálicas e barreiras de concreto, necessários para garantia de segurança dos usuários da rodovia.

O Governo do Estado investiu R$ 21,6 milhões no trecho de aproximadamente 10,7 quilômetros, entre as interseções com a BR-277, no quilômetro 587,8, até a interseção com a Rua Vicente Michelotto, no quilômetro 598,5.

“Este era um investimento que a população pedia há muito tempo, porque são 60 mil veículos que circulam diariamente pelo trecho”, disse Ratinho Junior. “Apesar de ser uma rodovia federal, que não é de responsabilidade do Estado, assumimos esse compromisso para levar mais segurança viária, para que tenha menos acidentes à noite nesse trajeto, e também no cuidado com a vida dos moradores do entorno, porque era um ambiente muito escuro”.

Segundo o presidente da Amep, Gilson Santos, que realizou a vistoria no local na noite de terça-feira (27) para constatar o funcionamento dos dispositivos instalados, as melhorias nas condições de tráfego com a nova iluminação são nítidas. “Os dispositivos instalados são de altíssima qualidade e proporcionam uma visualização clara da pista”, explicou.

“A obra foi muito bem planejada e entregue dentro do prazo, que atende uma das rodovias mais movimentadas do Paraná e que faz parte de uma região muito adensada da Capital, onde vive uma boa parte da população curitibana”, destacou Gilson.

TECNOLOGIA EM LED– A iluminação instalada é totalmente em LED, o que representa um consumo de energia em média 70% menor do que as lâmpadas de vapor metálico e de sódio. Além disso, as lâmpadas metálicas e de sódio contém gases prejudiciais ao meio ambiente, que quando descartadas irregularmente, contaminam o solo. Já o LED não possui metais pesados em sua composição.

Considerada uma das principais rodovias da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente na conexão entre São Paulo, Santa Catarina e Litoral do Paraná, o Contorno Sul de Curitiba apresenta intenso tráfego de veículo leves e pesados. Em média, 60 mil veículos usam o trecho diariamente.

Segundo a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), a região do Contorno Sul abriga 16 mil empresas, 80 mil funcionários e tem uma população fixa estimada em 220 mil habitantes.