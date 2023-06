Nova obra vai recuperar e ampliar sistema de drenagem de rodovia em Ângulo

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou contrato de obra para recuperar e ampliar o sistema de drenagem da PR-461 em Ângulo, na região Noroeste. O investimento será de R$ 1.776.972,12, com prazo de conclusão em fevereiro do ano que vem. A empresa executora já recebeu a ordem de serviço e atualmente elabora o plano de trabalho, que será aprovado pelo DER/PR antes de iniciar as atividades.

O principal serviço previsto é a substituição do pontilhão sobre o córrego Caçadeira, no km 27,43, por uma nova galeria celular de concreto. A estrutura atual apresenta danos, sendo necessária uma substituição completa agora, garantindo a segurança dos usuários no futuro.

Inicialmente o DER/PR vai implantar um desvio não pavimentado ao lado da rodovia, com a transposição do córrego feita por meio de bueiro triplo tubular de concreto. Após o desvio ser concluído, será demolido o antigo pontilhão e iniciados os serviços da nova galeria.

O trecho também apresenta processo erosivo no talude esquerdo da rodovia, que será resolvido antes que afete o pavimento. O sistema de drenagem no local será expandido, com canais em concreto que receberão as águas de chuva das vias municipais de Ângulo, e desaguando no córrego Caçadeira.

Finalmente, serão implantados acostamentos de ambos os lados, entre o km 27,20 e o km 27,55, defensas metálicas com atenuador de impacto e nova sinalização horizontal e vertical.