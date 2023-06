Leilão do Hospital de Wenceslau Braz é suspenso pela Justiça

Após ser divulgado em um site de leilões e causar espanto entre a comunidade brazense, uma decisão da Justiça suspendeu o leilão do Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz. O documento foi publicado na última sexta-feira (23).

A informação de que o hospital seria leiloado veio à tona no início do mês e rapidamente se espalhou nos grupos e redes sociais deixando a população brazense aflita em relação ao futuro da instituição caso o prédio fosse mesmo vendido. De acordo com as informações apuradas pela Folha na ocasião, o leilão seria resultado de uma ação movida por ex-funcionários na Justiça do Trabalho e o valor arrecadado seria para pagar os valores cobrados judicialmente.

No dia 13 de junho, a reportagem conversou com o presidente da instituição, Juan Pablo de Azevedo Zub que garantiu que todas as medidas cabíveis seriam tomadas para que o prédio onde se encontra o Centro Cirúrgico não fosse leiloado. “Primeiramente, quero esclarecer a toda população brazense e aos nossos pacientes que fiquem tranquilos, pois o hospital não será leiloado nem inteiro e nem em partes”, disse Pablo Zub na época.

Zub também explicou que parte do prédio do hospital foi incluída no leilão da Justiça da Vara do Trabalho de Wenceslau Braz devido a problemas trabalhistas, onde houve um acordo com uma ex-funcionária, mas devido a problemas financeiros, a instituição não pode honrar com o pagamento e foi acionada na Justiça. O presidente ainda informou que a equipe jurídica do hospital estava trabalhando para resolver a questão e chegar a um acordo para sanar as dívidas junto as partes reclamantes.

Apesar disso, após os esclarecimentos serem publicados na matéria da Folha, o advogado dos reclamantes entrou em contato com a reportagem questionando as declarações do presidente do Hospital São Sebastião as quais chamou de “inverdades” garantindo que o hospital seria leiloado.

Na ocasião, O procurador dos ex-funcionários da entidade chegou a exigir à Folha o direito de reposta devido a publicação da matéria, que, no entanto, não foi concedida já que representante não respeitou a política interna do jornal para que houvesse a concessão.

Felizmente, para o bem da população brazense e dos pacientes que precisam do hospital para receber atendimento médico, após a conciliação para que os reclamantes recebam o que lhes é de direito, o Juiz titular da Vara do Trabalho de Wenceslau Braz, Fabio Alessandro Palagano Francisco, assinou na última sexta-feira a Decisão Homologatória de Acordo entre as partes determinando ainda a suspensão do leilão anteriormente designado.

O advogado que representa o hospital, Pettersson Menta, falou sobre o acordo entre as partes envolvidas no processo. “Depois de algumas reuniões, chegamos a um acordo para a suspensão do leilão do hospital. A dívida não era grande, porém, segundo a diretoria do hospital, devido a atrasos nos repasses do governo estadual, alguns compromissos financeiros não puderam ser cumpridos dentro do prazo, situação que acabou gerando este pequeno transtorno. Por hora, a questão está resolvida”, comentou o advogado que atua como defensor jurídico do hospital desde 2019.