Paciente diagnosticada com a gripe suína morreu de câncer

As causas do óbito de uma paciente diagnosticada com a gripe suína no Paraná foram esclarecidas pela Secretária de Estado da Saúde (SESA) na tarde da terça-feira (27).

A vítima, que havia contraído a doença na região de Toledo, Norte do Estado, foi internada no mês de maio e morreu na UTI. Exames apontaram a presença do vírus A(H1N1)v, popularmente conhecido como gripe suína.

De acordo com a nota divulgada pela SESA, apesar da paciente estar com o vírus, as causas do óbito estão relacionadas ao câncer em estado avançado que a vítima enfrentava. O resultado se deu por meio de investigação epidemiológica, clínica e laboratorial do caso.

A informação foi repassada ao Ministério da Saúde.