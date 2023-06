Governador garante apoio ao setor moveleiro de Arapongas para a Movelpar 2024

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta quarta-feira (28) com representantes do setor moveleiro e o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, para reforçar o apoio para a Movelpar 2024 , maior feira do segmento do Paraná, que ocorrerá entre janeiro e fevereiro de 2024.O município tem na indústria moveleira sua principal força. A cidade é uma das maiores produtoras de móveis do País.

"O Governo do Estado vai apoiar mais uma vez esse evento, que movimenta a economia da região Norte e é um dos mais importantes do Brasil nesse setor. A Fomento Paraná, oBanco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e nossos técnicos da Invest Paraná e da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços estão em contato com a prefeitura para apoiar o que for necessário e articular novos investimentos ao Estado", disse o governador.

O evento é realizado desde 1997 e ganhou um novo formato na última edição, em 2022, alinhado com as tendências das feiras e exposições mundiais. Ao invés de estandes, as empresas participantes expõem seus produtos em espaços abertos identificados por tótens. O formato, além de mais econômico, proporciona maior interatividade com os visitantes.

A edição de 2022 contou com a exposição de mais de 100 indústrias moveleiras de vários estados do País e com a presença de lojistas das muitas regiões do Brasil. O evento movimentou mais de R$ 650 milhões e teve o apoio da Abimóvel, Apex, Sima, Sebrae, Blu, Prefeitura de Arapongas e Governo do Estado do Paraná, e patrocínio da Berneck e Santander.

ARAPONGAS–De acordo com o Sindicato das Indústrias de Móveis Arapongas, o setor moveleiro do Norte envolve mais de 900 empresas que comercializam mais de R$ 6 bilhões ao ano. As 323 sediadas em Arapongas foram responsáveis por mais da metade desse valor.