Pai esquece a filha fechada dentro do carro e bebê morre no Paraná

Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu na tarde desta terça-feira (27), após ficar quatro horas trancado dentro do carro. O pai esqueceu que estava com a criança no carro e foi trabalhar.

O caso foi no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O pai contou à Polícia Militar que não está acostumado a levar a criança na escola. Neste dia, acabou ficando com esta tarefa. Mas como a criança dormiu e ficou quietinha no banco de trás, ele esqueceu e foi direto trabalhar.

Estacionou o carro às 13h e só se deu conta às 17h, quando foi pegar o carro para buscar a criança na escola, como faz todos os dias.

Ele levou o bebê a uma unidade de saúde próxima e médicos tentaram reanimar o bebê sem sucesso. O pai foi levado ao Nucria para esclarecimentos. A mãe ficou em estado de choque e está internada.