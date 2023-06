Parceria entre Estado e município viabiliza reforma de ponte em Boa Ventura de São Roque

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), assinou um termo de cooperação com o município de Boa Ventura de São Roque, na região central, para fornecer materiais para a obra de alargamento de ponte sobre o Rio do Corvo, acesso para a comunidade Cristo Rei.

Estão previstas na parceria quatro vigas pré-moldadas de 10 metros de comprimento, 27 lajotas e 20 guarda-rodas, todas peças de concreto. Os materiais serão utilizados na obra, de responsabilidade do município, sendo duas vigas posicionadas de cada lado da ponte, ampliando a pista de rolamento existente de 4,25 metros para 6,75. Com isso será possível o tráfego de veículos em sentidos opostos simultaneamente, além da passagem de veículos de maior porte.

“Essa cooperação com Boa Ventura de São Roque é mais um grande exemplo de como pequenas intervenções na infraestrutura dos municípios são capazes de proporcionar grandes benefícios para a população”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“Teremos mais segurança para os condutores regulares, com uma pista mais larga, e também vamos facilitar o acesso do maquinário de produtores agrícolas locais, que antes precisavam buscar desvios para acessar o município, mesmo residindo ou trabalhando logo ao lado do Rio do Corvo”, acrescentou.

Ao todo, a ponte ficará com 7,25 metros de largura, considerando toda a estrutura e os guarda-rodas. Caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) fiscalizar o cumprimento do termo, que tem prazo de execução de 180 dias.

A ponte fica localizada na Estrada Cristo Rei, via municipal, no limite do perímetro urbano de Boa Ventura de São Roque, com pista de rolamento em revestimento primário.