Portos do Paraná recebe dois prêmios em evento sobre gestão, sustentabilidade e ESG

As ações ambientais da Portos do Paraná, reconhecidas dentro e fora do País, foram apresentadas nesta terça-feira (27) no VI Simpósio de Gestão Portuária– sustentabilidade e ESG, em São Luís (MA). O evento reuniu representantes do setor portuário de instituições públicas e privadas de todo o País durante quatro dias.

No encontro, a empresa pública conquistou o primeiro lugar em duas categorias do Prêmio ESG Portuário, promovido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) por meio do LabPortos. Um deles foi na categoria Relato de Sustentabilidade , com o melhor relatório sobre o tema publicado por porto público.

O outro prêmio foi da categoria projeto ambiental, com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba. O PRAD é um dos programas ambientais da empresa pública reconhecidos internacionalmente e que levaram a Portos do Paraná a ser a única autoridade portuária do mundo a palestrar na COP 27 (Egito), COP 26 (Escócia), COP 25 (Madri).

"Essa premiação envolvendo sustentabilidade e ESG demonstra que estamos no caminho certo e na vanguarda dos portos mundiais”, afirma o diretor de Meio Ambiente da empresa gestora dos terminais paranaenses, João Paulo Ribeiro Santana.

Ele participou do painel sobre desenvolvimento portuário, sustentabilidade e ESG e abordou as iniciativas na área ambiental, social, certificações, programas permanentes, medidas compensatórias e monitoramentos, que seguem em consonância os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“A participação é importante pois é uma forma de mostrar ao setor aquilo que acreditamos ser correto em nosso trabalho de sustentabilidade, tanto nas práticas ambientais como na esfera social e não só com a cidade mas também com as comunidades do entorno dos portos”, disse.

O evento também permitiu a apresentação de artigos científicos. O técnico portuário Anderson Alencar Araripe, da Diretoria de Operações Portuárias, apresentou o artigo “Análise de desempenho de produtividade do calado”. O colaborador da Portos do Paraná é membro do grupo de Tecnologia e Otimização da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

CERTIFICAÇÃO– Em maio, o Porto de Paranaguá se tornou o primeiro porto público brasileiro a conquistar o certificado internacional Ecoports, reconhecido pela Organização de Portos Marítimos Europeus (ESPO). O certificado é voltado especificamente para a atividade portuária, seguindo preceitos e regulamentos do ISO 14001, e com base em um sistema de revisão chamado de Port Environmental Review System (PERS).