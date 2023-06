Jaguariaíva promove Gincana para celebrar o aniversário de 200 anos

A prefeitura municipal de Jaguariaíva segue promovendo ações para celebrar o aniversário de 200 anos do município. Para promover a integração da comunidade, foi lançada a Gincana “Jaguariaíva 200 anos”.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, além de celebrar uma data tão especial na história de Jaguariaíva, a Gincana também tem como objetivo unir a população através de atividades recreativas, culturais, turísticas, de lazer e esportivas.

Para participar do evento, os interessados devem atender alguns critérios como ser morador do município de Jaguariaíva e ter no mínimo 18 anos de idade. As equipes podem contar com até 10 participantes respeitando a equiparidade de gêneros. No total, serão inscritas 20 equipes.

As inscrições foram abertas na segunda-feira (26) e seguem até a sexta-feira (30). Para se inscrever, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://forms.gle/F13Dmi1CQv3j2bJB8 e preencher as informações do formulário de inscrição.

O lançamento oficial do evento está marcado para o dia 16 de agosto em cerimônia que será realizada no Cine Teatro Valéria Luercy. Já as provas acontecem entre os dias 19 de agosto a 10 de setembro. No dia 14 de agosto, serão entregues os troféus e medalhas para as três equipes vendedoras, além de prêmios em dinheiro.

Para conferir o regulamento completo e as modalidades da Gincana basta acessar o endereço eletrônico https://abre.ai/gmHZ ou entrar em contato com a secretaria municipal de Turismo e Meio Ambiente através do telefone (43) 3535-9359.