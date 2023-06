Prefeitura realiza obras de recuperação nas estradas rurais de Wenceslau Braz

A prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, segue realizando obras de melhorias na malha viária do município, tanto na zona urbana, quanto na Rural.

De acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira (27) por meio das redes sociais, as equipes da secretaria municipal de Obras estão trabalhando para recuperar as estradas rurais do município. No momento, os servidores estão realizando melhorias na estrada do bairro 400 Alqueires. Entre os serviços que estão sendo feitos está o patrolamento e cascalhamento da via.

Ainda segundo a prefeitura, nas próximas semanas os serviços devem ser estendidos a outros bairros rurais com o objetivo de promover mais conforto e segurança para os moradores destes locais assim como facilitar o escoamento da produção dos produtores rurais.