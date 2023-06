Governador libera R$ 20,4 milhões para pavimentação e iluminação LED em mais sete municípios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (27), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, mais sete contratos com municípios para pavimentação e iluminação pública, dentro do programa Asfalto Novo, Vida Nova , lançado em abril. Os municípios de Bela Vista da Caroba, Cafezal do Sul, Campina do Simão, Fênix, Pitangueiras, Porto Amazonas e Tapira receberam, ao todo, R$ 20,4 milhões, sendo R$ 935 mil de contrapartidas municipais.

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o Asfalto Novo, Vida Nova é operacionalizado pela Secretaria estadual das Cidades (Secid) e tem como meta a pavimentação de 100% das áreas urbanas de municípios com até 25 mil habitantes, sendo que nesta primeira fase são atendidas as cidades de até 7 mil habitantes – cerca de 160 das 399 do Estado. O investimento total é de R$ 500 milhões: R$ 300 milhões Tesouro Estadual e R$ 200 milhões da Alep.

Ratinho Junior destacou que o Asfalto Novo, Vida Nova é um marco na história do Paraná. “É o maior programa de pavimentação asfáltica do País. Em todos os municípios com até 7 mil habitantes, cerca de 160 ao todo, faremos a pavimentação de 100% da área urbana, com galeria pluvial, calçadas para acessibilidade e iluminação, tirando o pó da frente da casa das pessoas e levando qualidade de vida para a nossa gente”, afirmou o governador.

Além da pavimentação, também são previstos no programa melhorias na iluminação pública, transformando os municípios em 100% LED. O calçamento com acessibilidade e galerias pluviais, são itens obrigatórios para obtenção dos recursos. Visando a sustentabilidade, o programa também conta com compensação de CO2 com o plantio de árvores nativas pelo programa Paraná Mais Verde, do Instituto Água e Terra (IAT).

A melhoria na qualidade de vida da população foi destacada, também, pelo secretário das Cidades, Eduardo Pimentel. “As obras eliminarão pó e lama e propiciarão mais segurança nas ruas, com iluminação de LED e acessibilidade. As galerias pluviais evitam alagamentos e garantem conservação do pavimento. Além disso, essas melhorias valorizam os imóveis”, afirmou.

BELA VISTA DA CAROBA–Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 3,4 mil habitantes, Bela Vista da Caroba, no Sudoeste, recebeu do Governo do Estado R$ 2.484.997,12 para chegar a 100% de pavimentação nas vias urbanas. A parte de iluminação pública já está em análise pelo Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria de Estado das Cidades.

O prefeito Gélson Maffi ressaltou que os investimentos garantem mais qualidade de vida para os moradores de Bela Vista da Caroba. “Tenho certeza que isso vai mudar a vida da população. Com o apoio do Governo do Estado, só temos a ganhar. Temos um governo municipalista e que ajuda as pequenas cidades”, afirmou.

CAFEZAL DO SUL–Os cerca de 4 mil moradores de Cafezal do Sul, no Noroeste do Paraná, que já contam com iluminação 100% LED, terão agora pavimentação em toda a cidade com R$ 4.999.593,49 repassados pelo Governo do Estado.

De acordo com o prefeito, Mario Junio Kazuo da Silva, todo o município será beneficiado com as obras de pavimentação. “Vamos asfaltar não só a sede, mas os distritos de Jangada e Guaiporã, chegando a praticamente 100% de pavimentação. Já somos 100% LED, graças também ao apoio do Estado”, explicou.

CAMPINA DO SIMÃO–Para Campina do Simão, no Centro-Sul, foram R$ 5.210.342,49 repassados para obras de pavimentação de vias urbanas, sendo R$ 5 milhões de recursos do Estado e R$ 210.342,49 de contrapartida municipal. Assim como Bela Vista da Caroba, o projeto de iluminação já está em análise pelo Paranacidade.

Segundo o prefeito André Junior de Paula, o apoio do governo estadual é fundamental para tirar obras como essa do papel. “É o maior convênio urbano que Campina do Simão recebeu até hoje. Nós faremos a pavimentação em paver, chegando a praticamente 100% das vias urbanas. O Governo do Estado nunca teve um olhar tão atento para os municípios pequenos como agora”, reforçou.

FÊNIX–A cidade de Fênix, no Centro-Oeste, já recebeu recursos para pavimentação em maio, no valor de R$ 5,9 milhões para ter 100% de pavimentação. Agora, com o repasse de R$ 1.411.895,74, sendo R$ 951 mil do Governo do Estado e R$ 460.895,74 de contrapartida municipal, o investimento será em iluminação LED em toda a cidade.

PITANGUEIRAS–Já Pitangueiras, no Norte, uma das três cidades do Paraná com menos de 7 mil habitantes com 100% das vias pavimentadas, recebeu R$ 441.705,08 de recursos do Estado que serão destinados para iluminação pública.

PORTO AMAZONAS– Assim como Fênix, o município de Porto Amazonas, nos Campos Gerais, também já recebeu recursos para a pavimentação urbana, que devem atingir cerca de 90% da cidade. Agora, os recursos no valor de R$ 768.177,17, sendo R$ 637 mil do governo estadual e R$ 131.177,17 de contrapartida do município, serão utilizados para iluminação pública em LED.

TAPIRA–Os pouco mais de 5 mil habitantes de Tapira, no Noroeste, vão contar com recursos para a pavimentação de vias urbanas. Foram repassados R$ 5.132.751,75, sendo R$ 5 milhões do Estado e R$ 132.751,75 de contrapartida municipal. O projeto para a iluminação pública já está em análise pelo Paranacidade.

PRESENÇAS–Participaram das assinaturas o vice-governador Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, os deputados estaduais Alexandre Curi e Artagão Júnior, além de lideranças locais de cada município.