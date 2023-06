Ratinho Junior se encontra com governador de Santa Catarina e reafirma defesa do Fundo Sul

O fortalecimento da cooperação entre o Paraná e Santa Catarina foi pauta de um encontro entre o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o chefe do executivo catarinense, Jorginho Mello, nesta segunda-feira (26), em Florianópolis. Durante a reunião, que aconteceu na casa oficial do governador de Santa Catarina, os dois falaram sobre temas de interesse aos dois estados, como a reforma tributária e o Fundo Sul.

Segundo Ratinho Junior, o diálogo constante entre os chefes dos executivos é fundamental para que os interesses da região Sul estejam contemplados nas discussões da reforma. O encontro é uma sequência do alinhamento que já existe entre os estados no Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul).

“Nós temos uma relação de irmandade com Santa Catarina, que tem se fortalecido desde que o governador Jorginho Mello tomou posse e, neste momento, o nosso assunto principal é a reforma tributária, no qual os estados do Sul precisam estar em sinergia”, afirmou.

Uma das principais bandeiras relacionadas à reforma defendida pelo governador do Paraná e que também conta com a adesão do mandatário catarinense é a criação de um fundo constitucional para desenvolvimento da região Sul. No dia 4 de julho, deverá ocorrer uma reunião entre os governadores da região e do Sudeste para avançar sobre a proposta, em conjunto com as bancadas de deputados federais de cada estado.

“Nós, governadores do Sul, temos discutido muito essa pauta, que consiste na garantia de recursos para a infraestrutura, o desenvolvimento social e econômico das regiões mais carentes dos estados”, informou Ratinho Junior. “Precisamos estar alinhados para que a gente possa colaborar com a melhor reforma tributária possível para toda a população e que também fortaleça os estados. Esperamos contar também com a adesão dos governadores do Sudeste e que essa mudança esteja incluída na formatação final da reforma”.

ARTICULAÇÃO– Há 10 dias, Ratinho Junior e Mello também estiveram juntos também no mais recente encontro do Codesul, em Porto Alegre. Ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, eles defenderam a criação do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Sul e a inclusão do estado da região Centro-Oeste na área de atuação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Em outro encontro, realizado no começo de junho em Belo Horizonte, Paraná e Santa Catarina novamente uniram esforços ao lado dos governadores de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro na eleição de Ratinho Junior como o primeiro coordenador do grupo até o final de 2024, cabendo a ele a responsabilidade pela conclusão da formalização do consórcio e a intermediação das pautas com o Congresso Nacional.