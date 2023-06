Copel realiza encontro para profissionais que atuam com projetos elétricos em alta tensão

A Copel realiza nesta quarta-feira (28) um encontro voltado a profissionais que trabalham com planejamento e construção de cabines em indústrias, agrupamentos de edifícios de uso coletivo e outras instalações atendidas em alta tensão. O workshop de Aproximação da Medição da Copel com Projetistas e Executores será presencial e ocorrerá das 13h às 18h, no auditório do Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, no centro de Curitiba.

O evento é promovido periodicamente para apresentar informações importantes sobre as normas técnicas e os procedimentos da medição. O objetivo é tornar mais rápido o atendimento a pedidos de ligação, aumentando a satisfação do cliente final.

De acordo com a gerente da Divisão de Engenharia e Laboratório de Medição da Copel, Raquel Rabello, a ideia é estreitar o relacionamento com os projetistas e executores, sanando dúvidas e garantindo segurança na execução dos trabalhos. “Este é um momento muito importante de alinhamento, que confere conformidade aos processos. Quem ganha com isso é o cliente, que fica bem atendido”, afirma Raquel.

A programação do evento inclui apresentação de dados estatísticos e assuntos gerais de análise de projetos de entrada de energia e análise técnica, com a participação de profissionais da Copel, das áreas de Projetos e Obras, Redes subterrâneas, Comercial e de Acessantes.

Os próximos encontros já estão agendados, para Londrina (23/08) e Cascavel (20/09).

Serviço:

Reunião de Aproximação da Medição com Projetistas e Executores

Data: 28 de junho, quarta-feira

Horário: das 13h às 18h

Local: Instituto de Engenharia do Paraná. Rua Emiliano Perneta, 174, Curitiba

Inscrições encerradas de acordo com a capacidade máxima do auditório