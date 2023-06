Prefeitura de Salto realiza recuperação das estradas rurais

A prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, segue realizando obras de manutenção nas estradas rurais do município. Neste sábado (24), as equipes estiveram trabalhando em mais um bairro do município.

O prefeito Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho, utilizou as redes sociais para informar a população que as equipes da secretaria municipal de Obras estão realizando a recuperação da estrada que passa pelo bairro Marimbomdinho. “Seguimos trabalhando até mesmo aos sábados para melhorar as condições das estradas rurais do nosso município. Estrada boa traz mais segurança e conforto para os moradores destes bairros e também melhora as condições para os produtores escoarem sua produção”, destacou o prefeito.