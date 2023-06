158 agentes de trânsito recebem certificação para fiscalizarem as rodovias estaduais

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), entregou a certificação de formação e de atualização a 158 agentes de autoridade de trânsito que passaram por capacitação nos últimos meses.

A cerimônia foi realizada no auditório do DER/PR em Curitiba, marcando a conclusão do treinamento destes profissionais que vão atuar para promover mais segurança na malha rodoviária estadual paranaense.

De acordo com o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, a meta é ampliar cada vez mais a presença dos agentes de trânsito do DER do Paraná nas rodovias, atuando na fiscalização de pesagem de veículos, na fiscalização de excesso de velocidade com radar portátil, entre outras funções, um complemento aos serviços e obras já realizados.

“Vamos aliar o pavimento bem conservado, a rodovia com sinalização e dispositivos de segurança, com a fiscalização do agente para os casos que não dependem das condições da pista. Não adianta termos rodovias em excelentes condições, se permanecer a imprudência do condutor em excesso de velocidade ou com excesso de carga”, explica.

Uma das atividades do agente de trânsito mais observada pelos usuários das rodovias estaduais é a fiscalização efetiva por radar portátil, priorizando os pontos críticos de acidentes. A medida visa reduzir os acidentes causados pelo excesso de velocidade nestas vias, salvando vidas, garantindo mais segurança a todos os usuários e preservando o patrimônio público e privado.

As operações são diárias, em horários variados, nos mesmos locais de operação de radar utilizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) – estas localizações disponíveis no portal do DER/PR ( AQUI ). A fiscalização inclusive é feita aos finais de semana e feriados, ocasiões de maior volume de tráfego de veículos.

Estas atividades estão alinhadas com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) do governo federal – o Paraná foi o primeiro estado a aderir à iniciativa.

Os agentes de trânsito do DER/PR atuam também na fiscalização de excesso de peso em veículos pesados por meio de balanças rodoviárias, na guarda patrimonial, travessia do ferry boat de Guaratuba, Escolas Práticas Educativas de Trânsito (Epet) do DER/PR, fiscalização do uso indevido da faixa de domínio das rodovias e na sinalização viária durante realização de eventos nas estradas.

Já atuavam na malha rodoviária 81 agentes que passaram por atualização profissional, com mais 77 se juntando ao efetivo a partir de agora.

CURSO– A capacitação incluiu conteúdos teóricos, como legislação de trânsito, noções de engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, ética e cidadania, psicologia aplicada, o papel educador do agente, Língua Portuguesa, operação e fiscalização de trânsito e atividades práticas em campo, com equipamentos específicos.

O curso foi realizado pelo Centro de Treinamento e Assessoria de Trânsito, empresa do setor com credenciamento junto ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR), atendendo aos critérios da Portaria 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).