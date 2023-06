Alunos podem concluir os estudos com aulas a distância no Ceebja de Wenceslau Braz

O governo do Paraná, por meio da secretaria de Estado da Educação (SEED), anunciou que estão abertas as matrículas para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma ótima oportunidade para quem quer concluir os estudos. A novidade agora é que as aulas podem ser realizadas a distância.

Ao todo, o sistema EJA contempla 270 municípios paranaenses e, entre elas, o NRE (Núcleo Regional de Educação) de Wenceslau Braz. Com a novidade do EAD (Educação A Distância), os alunos terão maior flexibilidade e facilidade de frequentar as aulas e concluir seus estudos.

Além disso, mais estudantes serão contemplados. Por exemplo, quem mora em cidades vizinhas como Santana do Itararé e São José da Boa Vista entre outras que não contam com Ceebeja e fazem parte do NRE brazense, irão poder se matricular e cursas as aulas do Ceebja de Wenceslau Braz.

As matrículas seguem até o dia 11 de julho. Para cursar os anos iniciais da Educação Fundamental, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos. Já para quem quer concluir o Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos. Para realizar a matrícula, é necessário apresentar Certidão de Nascimento, RG, CPF e histórico escolar. Para sanar dúvidas, o telefone de contato do Ceebja de Wenceslau Braz é (43) 3528-1874.