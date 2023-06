Sanepar investe R$ 94 milhões em saneamento e abastecimento de água em União da Vitória

Beneficiada com um dos maiores volumes de investimentos da Sanepar nos últimos anos, União da Vitória, no Sul do Estado, tem toda a sua estrutura de saneamento remodelada. No sistema de abastecimento de água são cerca de R$ 30 milhões investidos, e mais R$ 64 milhões vêm sendo aplicados na ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos últimos anos.

No sistema de água, o investimento vai tornar possível atender à demanda da população num horizonte estimado em 15 anos. Para isso, a Sanepar construiu umanova captação no Rio Iguaçu, aumentou a adução e duplicou a estação de tratamento de água. Estas intervenções ampliam significativamente a capacidade de produção do sistema, em 80 litros por segundo, o que beneficia também a cidade catarinense de Porto União.

“Além disso, a Sanepar realizou a expansão do sistema de distribuição de água tratada, com novas adutoras e redes de maior porte, que são as tubulações responsáveis pelo transporte da água”, explica o gerente de Projetos e Obras da Sanepar, Joel Pires.

Ele destaca ainda que, no sistema de esgoto, está iniciando a implantação de uma nova estação de tratamento, a ETE Floricultura. Com estrutura modular, ela terá capacidade para tratar uma vazão média de 30 litros por segundo, atendendo aos mais rigorosos padrões ambientais. “Esta nova estação vai tornar possível a expansão do atendimento pelo sistema de esgoto na cidade nos próximos anos”, diz.

Também estão em curso, desde o ano passado, obras para a instalação de41,6 quilômetros de redes coletoras e tubulações de esgoto, que vão beneficiar mais de 2,2 mil famílias moradoras dos bairrosWaldraff, Bento Munhoz, São Braz, Bandeirantes, São Sebastião, Bom Jesus, São Basílio Magno e Rocio.

Recentemente, a Sanepar também concluiu outras melhorias no sistema de esgoto de União da Vitória, com a construção de uma nova estação de tratamento, a ETE Bento Munhoz, e a ampliação e modernização da Estação São Bernardo.

PLANEJAMENTO–Para acompanhar o ritmo de crescimento da cidade,o planejamento da Companhia contempla ainda novos investimentos a partir do ano que vem. Entre eles, já estão programados a expansão de mais 96 quilômetros de redes coletoras e 4,8 mil ligações prediais de esgoto, a implantação de uma estação de tratamento de lodo, mais 77 quilômetros de novas redes de distribuição de água, estações elevatórias e válvulas redutoras de pressão, entre outras melhorias.