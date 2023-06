Oportunidade: Agências do Trabalhador ofertam 13,6 mil vagas com carteira assinada

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 13.698 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.395 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de magarefe, com 308 vagas disponíveis no Estado, repositor de mercadorias, com 252, e abatedor de porco, com 250.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.089).São 261 vagas para auxiliar de linha de produção, 252 para repositor de mercadorias, 240 para operador de telemarketing receptivo e 160 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 105 vagas para preenchimento imediato: auxiliar de logística atendente de lanchonete, com 85, auxiliar administrativo (14), assistente de compras (3), mecânico de empilhadeira (2), e farmacêutico (1).

A região de Toledo tem 2.419 oportunidades.Há 659 vagas para auxiliar de linha produção, 180 para abatedor de porco, 105 para safrista e 26 para auxiliar administrativo.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.319), Umuarama (1.149), Campo Mourão (896) e Cianorte (673). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 349 vagas, magarefe, com 205,operador de caixa, com 80, eservente de obras, com 31 oportunidades.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (560), abatedor de porco (90), safrista (50) e costureiro em série (43).

Em Campo Mourão, há vagas para as funções de auxiliar de linha de produção, com 550 oportunidades, safrista, com 65, abatedor de porco, com 50, e trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 45.

Na região de Cianorte são 91 vagas para auxiliar de linha de produção, 50 para faxineiro, 50 para magarefe e 14 para auxiliar administrativo.

Londrina e Maringá reúnem mais de mil vagas somadas. São512 em Londrina, a maioria para alimentador de linha de produção (119), auxiliar de linha de produção (85) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (61). Na Grande Maringá são516 oportunidades, com destaque para auxiliar de agricultura (16) e auxiliar de linha de produção (101).

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.