Copel investirá quase R$ 1 bilhão no Litoral e Grande Curitiba até 2025

Nos próximos anos, obras de ampliação e modernização da rede elétrica vão proporcionar melhorias na qualidade do fornecimento de energia e benefícios diretos à população de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. Até 2025, a Copel planeja investir R$ 971,1 milhões. Grande parte dos investimentos será destinada aos principais programas da companhia, como o Paraná Trifásico e o Rede Elétrica Inteligente , além de subestações, linhas e redes.

A primeira parte do montante está sendo investida ainda em 2023. Até o final do ano a companhia vai aplicar R$ 302,67 milhões em infraestrutura elétrica na região, de um total de R$ 1,8 bilhão em distribuição de energia em todo o Paraná. Outros R$ 348,27 milhões serão investidos em 2024 e R$ 320,16 milhões, em 2025.

“A Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral do Paraná já estão sendo beneficiados pelos principais programas da Copel, como o Rede Elétrica Inteligente e o Paraná Trifásico”, afirma Edison Ribeiro da Silva, superintendente de Engenharia de Expansão da companhia. “Com esses benefícios, tanto a população urbana como os moradores e produtores rurais vão contar com melhorias expressivas na qualidade do fornecimento de energia”.

PARANÁ TRIFÁSICO– Uma parcela significativa do montante está sendo destinada ao Paraná Trifásico, cujas obras na região, em 2023, somam R$ 92,62 milhões e vão ampliar a disponibilidade de redes trifásicas. Estas estruturas são mais resistentes e dispõem de conexões automatizadas e tecnologia para religar a rede em poucos segundos em caso de um desligamento.

As obras do programa ultrapassaram, recentemente, 50% do previsto: em todo o Estado já foram construídos 12.674 quilômetros do total de 25 mil quilômetros previstos. Somente nessa região foram entregues 1.991 quilômetros de redes trifásicas. A Lapa, com 243 km, Rio Branco do Sul, com 218 km, e Bocaiúva do Sul, com 152 km prontos, são os municípios com maior extensão construída.

REDE ELÉTRICA INTELIGENTE– Os investimentos em redes inteligentes também vão concentrar R$ 30 milhões em 2023, valor que deve chegar a R$ 80 milhões no período 2023-2025. Por meio do programa, a Copel já instalou 500 mil medidores digitais inteligentes em casas, comércios, indústrias e propriedades rurais do Paraná.

A troca dos medidores convencionais pelo novo modelo não tem custos para o consumidor e é acompanhada de investimentos em equipamentos de comunicação e de automação na rede elétrica, com o objetivo de reduzir desligamentos e agilizar o atendimento aos clientes, seja em serviços comerciais ou de emergência.

Com o novo sistema, a leitura de consumo passa a ser remota, o que facilita o controle de toda a rede elétrica, desde a subestação até o consumidor final. Além disso, os clientes passarão a ter autonomia para monitorar o seu uso de energia por meio do aplicativo da Copel para celular.

A iniciativa começou no Sudoeste do Paraná e chegou recentemente à Região Metropolitana de Curitiba, que conta com 38 mil medidores instalados. A cidade de Contenda já tem 84% das ligações de energia atendidas com medidores digitais inteligentes. Em Araucária, o equipamento chegou a 44% dos domicílios. Os trabalhos começaram, também, em Fazenda Rio Grande, e o programa será estendido a outros 25 municípios e à Ilha do Mel.

LINHAS E SUBESTAÇÕES– Outra parte considerável do montante total é usada na ampliação e modernização de linhas e subestações da região. Em 2023, R$ 26,50 milhões estão sendo investidos na ampliação de sete subestações de Curitiba e Região Metropolitana e em obras complementares na rede de média tensão. Para o triênio que vai até 2025, o investimento nessas obras totaliza R$ 141,48 milhões.

OUTROS PROJETOS- Além dos investimentos no Paraná Trifásico, Rede Elétrica Inteligente e em linhas e subestações, a Copel vai aplicar, ainda em 2023, R$ 121,74 milhões em obras de atendimento direto a solicitações de consumidores na região. Outros R$ 31,81 milhões vão para obras do Confiabilidade Total, programa que se concentra em melhorias para a comunicação, integração e automação de subestações e visa a redução da duração e da frequência das interrupções vivenciadas pelos consumidores.