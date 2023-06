Sanepar expande rede de Arapongas e firma projeto pioneiro para região de Maringá

O diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Claudio Stabile, esteve nas regiões Norte e Noroeste do Estado nesta semana, em reunião com autoridades municipais e empresários. A agenda incluiu reuniões, visitas em obras e assinaturas para implementar ações de parceria com os municípios para inovações sustentáveis.

Entre quarta e quinta-feira, acompanhado pelos diretores Comercial, Toco Zanetti, e de Operações, Sérgio Wippel, Stabile passou por Arapongas, Cambé e Maringá.Em Arapongas, junto com o prefeito Sérgio Onofre, secretários, vereadores e empresários, além gerentes e técnicos da Sanepar da região, os diretores discutiram avanços na cobertura do esgotamento sanitário no município e a ampliação do atendimento com água tratada para acompanhar o crescimento da cidade.

O foco principal é o Conjunto Habitacional Residencial Bem Viver, que está sendo implantado no município, com cerca de 1.500 casas. “Foi uma reunião muito proveitosa, que culminou com a formação de uma força-tarefa a fim de dar celeridade nessa fase final da obra”, afirmou Onofre.

A Sanepar tem obras em andamento na cidade que somam cerca de R$ 150 milhões. O diretor Wippel visitou as obras de ampliação da rede coletora e da ampliação das estações de tratamento de esgoto (ETE) Campinho e Bandeirantes.

Arapongas promoverá ainda, com parceria da Sanepar, por meio do repasse mensal ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, a revitalização do Parque das Nações, fazendo a preservação de um dos fundos de vale mais importante do município. Do investimento total de R$ 11 milhões, que viabilizará espaços para apresentações culturais, de práticas esportivas e de lazer, R$ 6,7 milhões são recursos viabilizados mensalmente como contrapartida da concessão da prestação de serviços de saneamento.

Em parceria inédita com a iniciativa privada, a Sanepar vai viabilizar o fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto para 10 novos bairros da região sul de Maringá ainda em projeto. A parceria com sete loteadoras muda o conceito de implantação de bairros para uma solução completa de saneamento. Com esta ideia, os mais de 2 mil lotes terão condição imediata para a interligação nas redes públicas de água e de esgoto, com estrutura moderna de tratamento instalada pela Sanepar e que posiciona Maringá entre as melhores cidades em saneamento do Brasil.

“Estamos abrindo aqui um precedente bem fundamentado para implementar parcerias com a iniciativa privada em todo o Paraná. Trata-se de contemplar o que o novo marco legal prevê, que são as soluções coletivas como uma das formas de universalizar o saneamento”, afirmou diretor-presidente da Sanepar. “Este é, sem dúvida, um empreendimento sustentável do ponto de vista de saúde e ambiental”.

O encontro com representantes das sete loteadoras foi realizado na sede de Gerência Geral da Região Noroeste. Os novos bairros, cercados por área verde devidamente preservada, são os jardins Barcelona, Florais de Maringá, Castanheira I e II, Florença, Villa Lobos, Barcelona, Suiça e Inglaterra. Ao todo, mais de R$ 1,5 milhão será investido de imediato na infraestrutura de coleta de esgoto.Maringá já conta com mais de 98% de coleta e tratamento de esgoto.

A comitiva de diretores da Sanepar esteve também em Cambé, no gabinete do prefeito Conrado Scheller. Com secretários municipais e vereadores, o chefe do executivo recebeu uma proposta atualizada de negociação para renovar o contrato com a Sanepar.

Ao lado do presidente Stabile, o diretor comercial Toco Zanetti enfatizou a necessidade de formalização de metas de atendimento e benefícios para dar continuidade à prestação de serviços em Cambé. “Estamos apresentando aquilo que acreditamos ser justo e equitativo para todos os municípios nos quais a Sanepar atua. Temos uma história de sucesso na região e queremos dar continuidade a esta parceria”, pontuou Toco.

O prefeito falou sobre os desafios de expansão da cidade, no sentido Warta e na Bratislava, com indústrias e moradias, e já obteve da Sanepar o desenho para solucionar o atendimento com infraestrutura de saneamento. “Estamos muito empenhados em chegarmos a um bom entendimento com a Companhia, garantindo o melhor para a cidade de Cambé e ouvindo vocês agora, percebo que a gente está sendo muito bem cuidado”, destacou Conrado.

“Toda a nossa agenda se pautou por fortalecer parcerias para cuidar da saúde das pessoas de forma sustentável, cuidando do meio ambiente, ao mesmo tempo em que promovemos o desenvolvimento econômico e social dos municípios”, arrematou Stabile. “Estamos avançando em projetos que nunca antes foram executados e que marcam uma virada de chave, após 60 anos de história. É muito importante destacar que somos uma das maiores companhias do Brasil e continuamos inovando, graças ao corpo técnico, que considero o melhor da América Latina”.