Equipe do Estado vistoria hospitais para fiscalizar qualidade do atendimento a servidores

Com o objetivo de acompanhar os convênios firmados para o atendimento da saúde dos servidores do Governo do Paraná, garantir o cumprimento dos contratos, bem como a qualidade dos serviços, o Departamento da Saúde do Servidor, da Secretaria da Administração e da Previdência, tem realizado visitas aos hospitais conveniados. Até o momento, a equipe já visitou unidades de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória, Toledo, Guarapuava e Londrina. Nesta sexta-feira (23), a ação aconteceu no Hospital São Camilo, em Ponta Grossa.

A cidade dos Campos Gerais passou recentemente por uma mudança de hospital de referência, após nova licitação. A instituição de saúde que atendia os servidores até então, não manifestou interesse em participar do novo processo. Durante o período de transição, mesmo com os comunicados antecipados, houve muitas dúvidas sobre o agendamento de consultas.

"O acompanhamento presencial é importante para que possamos verificar como os servidores do Estado estão sendo atendidos nos hospitais prestadores de serviço. Em Ponta Grossa, após um período inicial de ajustes, com os atendimentos acontecendo apenas no Pronto-Socorro, os servidores já podem realizar o agendamento com especialistas desde o início de junho. Agora, ouvindo as demandas dos servidores, estamos atuando junto ao prestador de serviço para ampliar os agendamentos e melhorar o tempo de resposta às solicitações", detalhou o chefe da Divisão da Saúde do Servidor, Fábio Nunes Junior.

O Hospital São Camilo se comprometeu a ajustar os pontos indicados pela equipe da Secretaria da Administração e Previdência e informou que já contratou novos funcionários, aumentou as linhas de atendimento e planeja a ampliação dos agendamentos de consultas com especialistas. Desde o início do novo contrato, em maio, mais de 4 mil beneficiários do SAS já foram atendidos no local.

ATUAÇÃO– Durante a fiscalização, as equipes visitam os espaços dos hospitais, conversam com as equipes e os pacientes atendidos. As fiscalizações presenciais acontecem em paralelo ao acompanhamento mensal realizado pelas equipes do Departamento da Saúde do Servidor. O pagamento do convênio acontece mediante a apresentação de um relatório mensal de produtividade.

Além disso, recentemente foram inauguradas as Centrais de Atendimento Presenciais do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) nos hospitais de referência, que também fiscalizam a qualidade dos atendimentos, o tempo de espera e a estrutura oferecida.

O SAS é um benefício do servidor paranaense estadual e seus dependentes legais, sem nenhuma contrapartida financeira do funcionário. Atualmente, há hospitais de referência atendendo as 15 macrorregiões do Paraná. No hospital em Ponta Grossa, por exemplo, além dos servidores estaduais que residem no município, a unidade recebe servidores de outros 24 municípios da região. De janeiro a abril, 81.308 pessoas já foram atendidas pelo SAS. Mais de 645 mil exames e procedimentos foram realizados no período.

O Sistema de Assistência à Saúde (SAS) é um dos projetos que será contemplado pelo programa Paraná Eficiente. Os recursos do programa, disponibilizados pelo Banco Mundial, permitirão uma nova estruturação do SAS, melhorando o modelo oferecido atualmente. O projeto está na fase da criação do termo de referência, documento que apresentará todas as fases do projeto.