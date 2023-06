Importância do Censo 2022 e parceria com o Ipardes são foco de palestras do IBGE

O Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) deu sequência às comemorações pelos seus 50 anos na manhã desta sexta-feira (23), com palestras do presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Cimar Pereira, e da coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca Palis.

Para uma plateia atenta na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Pereira focou sua apresentação no Censo 2022, que deve ter seus primeiros dados consolidados divulgados a partir do próximo dia 28, com previsão de novas publicações quinzenais a partir desta data.

“Os dados iniciais do Censo vão mostrar quantos somos e onde vivemos, os dados demográficos, aos quais se seguirão as informações sobre como vivemos”, disse Azeredo, assinalando que esta atualização servirá como base para melhorias e adaptações de indicadores usados por governos.

“A quantidade de dados novos que será trazida vai exigir do Ipardes, Secretaria estadual de Planejamento e universidades que haja preparo para trabalhar essas informações para que as políticas públicas sejam feitas com informações baseadas em evidências”, afirmou o presidente.

Rebeca Palis falou sobre a importância da longa parceria entre o IBGE e os órgãos estaduais de estatísticas para elaboração dos sistema de contas regionais, o que se reflete em dados que guiam as políticas públicas. “É um prazer o IBGE estar aqui no seminário de comemoração dos 50 anos do Ipardes, visto que temos uma longa parceria com todos os institutos estaduais de estatística, elaborando parte das contas regionais e do PIB dos estados e municípios desde que esse indicador foi criado, em 1996”, disse a coordenadora.

Para o presidente do Ipardes, Jorge Callado, o evento acadêmico, com caráter técnico e científico e foco no desenvolvimento econômico, social e ambiental do Paraná e do país, coroou a parceria entre os institutos, que trabalham de forma intrínseca há tempos.

“Comemorar neste momento de pré-anúncio do novo Censo é importante porque esses números vão impactar o Estado e, consequentemente, os cálculos e os índices elaborados pelo Ipardes, como na questão do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com dados sobre taxa de natalidade, o que vai causar reflexos tanto na Política Estadual de Saúde, quanto da Educação, por exemplo, além de retratar a questão das mulheres, e assim por diante”, disse.

“Esse momento importante de aproximação faz com que os institutos saiam mais fortalecidos em prol do Paraná, com a certeza de que teremos bons indicadores econômicos no Estado, o que só reforça o trabalho de toda a sociedade paranaense, juntamente com seu governo”, finalizou.