Sumitomo formaliza investimento de R$ 1 bilhão para ampliar planta de Fazenda Rio Grande

A Sumitomo Rubber do Brasil formalizou nesta sexta-feira (23), junto ao Governo do Estado, o investimento de R$ 1,06 bilhão para ampliação da sua fábrica de pneus em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A expansão da planta já tinha sido anunciada em março pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ele esteve na sede da Sumitomo em Kobe, capital da província japonesa de Hyogo , durante a missão internacional que liderou ao país asiático. A expectativa é gerar cerca de mil empregos diretos e indiretos.

“Concretizamos o investimento que fomos buscar em março, quando nos reunimos com o presidente mundial da Sumitomo. Com esse aporte bilionário, a ampliação da fábrica significa novas contratações, mais funcionários, equipamentos e, principalmente, um maior desenvolvimento para Fazenda Rio Grande e toda a Região Metropolitana de Curitiba”, salientou Ratinho Junior.

Com a ampliação, que deve ser concluída em 2025, a empresa quer aumentar a participação da América do Sul nas vendas de pneus, atualmente concentradas na Ásia, América do Norte e Europa. Atualmente, 95% da produção da fábrica paranaense é para abastecer o mercado brasileiro, e o restante é comercializado no Mercosul.

No Brasil, a Sumitomo tem parcerias comerciais com marcas como Toyota, Volkswagen, Honda e Iveco. No mundo, também atende Nissan, Ford, Subaru, Audi, Porsche, Mitsubishi e Mercedes-Benz.

O governador destacou que a assinatura com a Sumitomo consolida uma semana de boas notícias para o Paraná na atração de investimentos privados. Na terça-feira (20), o governador acompanhou em Toledo, na região Oeste, a inauguração da nova planta da farmacêutica Prati-Donaduzzi , que anunciou ainda um novo investimento de R$ 1,2 bilhão. Na quarta-feira (21), a Cooperativa Agrária informou que vai investir R$ 500 milhões na construção de uma maltaria em Guarapuava, na região Central.

“É um projeto gigantesco, que vem complementar uma série de anúncios que estamos fazendo nos últimos dias. Esse bom momento que o Paraná está vivendo traz grandes investimentos, o que significa novos empregos lá na ponta. São pais, mães e jovens que terão oportunidade de trabalhar nessas grandes indústrias”, ressaltou.

A previsão da empresa é passar de 1,8 mil para 2,3 mil pneus PCR, que são utilizados em veículos de passeio, produzidos por dia. Já a produção dos pneus TBR, para caminhões e ônibus, passará de 1 mil para 1,5 mil ao dia. Já o número de colaboradores vai aumentar de 1,6 mil para até 2 mil colaboradores.

O presidente da Sumitomo Rubber do Brasil, Hisaya Kamohara, ressaltou que o Governo do Estado é um grande parceiro da companhia desde o início de sua instalação no Paraná. “Desde a fundação da Sumitomo Rubber, em 2011, temos mantido uma relação muito boa com o governo, que tem nos auxiliado muito. Foi isso que propiciou as duas vazes de expansão que estamos realizando”, afirmou.

NOVA EXPANSÃO– Essa é a segunda grande expansão da empresa desde que se instalou em Fazenda Rio Grande, há cerca de 10 anos. Em 2021, em reunião no Palácio Iguaçu, a empresa já tinha anunciado R$ 1 bilhão no incremento da produção. Os dois acordos foram articulados pela Invest Paraná, agência de atração de investimento do Estado vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços.

Com a assinatura do protocolo que inclui o projeto da Sumitomo no programa de incentivos fiscais do Estado, a empresa pode iniciar as obras de ampliação, destacou o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros. “Tínhamos acordado, no Japão, os incentivos que poderiam ser dados à Sumitomo, e agora com o convênio formalizado a empresa inicia efetivamente os investimentos que vão ampliar a produção e os empregos em Fazenda Rio Grande”, disse.

“Essa grande empresa, que já está há anos em Fazenda Rio Grande, gera milhares de empregos em nosso município. Agora, com mais de R$ 1 bilhão de investimentos, serão mais de mil empregos diretos e indiretos. Além de injetar um bom recurso na economia da cidade e qualificar mão de obra”, salientou o prefeito do município, Marco Marcondes.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil João Carlos Ortega; o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o assessor de Assuntos Econômicos e Tributários da Secretaria de Estado da Fazenda, Gilberto Calixto; o diretor de Recursos Humanos da Sumitomo, Kunihiko Ota; a coordenadora de Relações Internacionais do Governo de Hyogo no Brasil, Cristiane Ueta; e o deputado estadual Alisson Wandscheer.