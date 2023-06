Sanepar investe R$ 10 milhões na ampliação de sistemas de esgoto em Ubiratã e Araruna

O programa de investimentos da Sanepar beneficia as cidades de Ubiratã e Araruna, na região Noroeste do Estado, com mais de R$ 10 milhões em obras de ampliação dos sistemas de esgoto sanitário nos dois municípios. A expectativa é que os sistemas entrem em operação até outubro deste ano.

Em Ubiratã, são 20,6 mil metros de rede de esgoto, que irão coletar o esgoto em mais 1.535 domicílios da cidade, atendendo cerca de 6 mil moradores da área urbana. Para transportar o esgoto até a estação de tratamento, estão sendo instalados quase 8 mil metros de tubulações de interceptores e linhas de recalque e uma estação de bombeamento.

Os investimentos nesta obra são em torno de R$ 7 milhões e vão elevar o índice de atendimento com esgotamento sanitário dos atuais 39,6% para 53% da população.

No sistema de Araruna, são investidos mais de R$ 3 milhões para levar serviço de coleta e tratamento para mais 650 imóveis. As tubulações somam 20,6 mil metros, entre redes coletoras, interceptor e linha de recalque. Para bombear o esgoto coletado nesses domicílios, está em construção uma estação elevatória que fará o transbordo do esgoto dessa bacia até a unidade de tratamento.

A obra beneficia mais de 2 mil pessoas. A cidade, que tem 67% de atendimento com a coleta de esgoto, deve alcançar 77% quando todos os imóveis forem interligados ao sistema.

De acordo com gerente regional Araceli Stela, obras de esgoto se traduzem em benefícios para as cidades e para o meio ambiente, porque promovem melhorias ambientais, afastam riscos de doenças e trazem conforto para os moradores.

Além disso, a implantação e a ampliação dos sistemas de coleta do esgoto permitem a possibilidade de verticalização das cidades e geram emprego e renda nos municípios e nas regiões vizinhas.

“Os investimentos que a Sanepar está aplicando nas duas cidades estão gerando pelo menos 1,8 mil postos de trabalho, durante as obras, e aumentando os indicadores de saneamento e saúde”, destaca. Todo o esgoto coletado nas duas cidades recebe e vai continuar recebendo 100% de tratamento.