Aporte de quase R$ 1 milhão aumenta segurança na rodovia entre Campo Mourão e Araruna

A Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL) finalizou o reforço da sinalização viária da PR-558, ligação entre Campo Mourão e Araruna, na região Centro-Oeste. Os serviços foram feitos por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em um investimento total de R$ 945.955,57 para atender 19,04 quilômetros da rodovia.

Além de nova sinalização horizontal no eixo e nos bordos da pista, também foram instaladas tachas refletivas que beneficiam principalmente o usuário que tráfego pelo trecho à noite. Na sequência foram colocadas novas placas rodoviárias, defensas metálicas com terminal absorvedor de energia e semipórticos metálicos para sinalização aérea. Todas as melhorias foram definidas atendendo as características do trecho, conforme projeto executivo elaborado especificamente.

O trecho vai do entroncamento da PR-558 com a PR-317, em Campo Mourão, até o perímetro urbano de Araruna, atravessando ainda a área rural de Peabiru e o distrito de Alto Alegre. Mais de 120 mil habitantes foram beneficiados com os serviços do Proseg.

O Governo do Paraná investe no reforço da segurança das estradas em todo Estado. Somente no Lote 6, ao qual a PR-558 pertence, estão em andamento ou previstas melhorias em 1.590,46 quilômetros de rodovias estaduais da Superintendência Regional Oeste do DER/PR. O investimento neste lote é de R$ 58.839.198,94, com prazo garantido para execução até novembro de 2024.

PROSEG PARANÁ– O objetivo do programa é diminuir o número de acidentes, com dispositivos que auxiliem os usuários, principalmente nos períodos noturnos. Além de executar sinalização horizontal e vertical, instalar dispositivos de segurança, o Proseg Paraná também faz a manutenção e reposição em casos de danos ao patrimônio público.

O contrato está dividido em oito lotes, que contemplam 9.965,43 quilômetros da malha rodoviária paranaense, com investimento de R$ 412.202.235,02 do Governo do Paraná.