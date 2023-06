Estado capacita técnicos e profissionais de saúde para o teste do pezinho

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, em parceria com aFundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe), realizou nesta quinta-feira (22) uma capacitação sobre a Triagem Biológica Neonatal, mais conhecida como Teste do Pezinho.A iniciativa faz parte das ações do Estado em alusão ao DiaNacionaldo Teste doPezinho,comemorado em 6 de junho.

O treinamento foi realizado na Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) e teve o objetivo de aprimorar tecnicamente os profissionais que atuam em hospitais, maternidades e Unidades de Saúde responsáveis pela coleta de sangue para o teste.

Transmitido em tempo real para todo o Paraná, o encontro contou com a participação de cerca de 600 pessoas e abordou temas como o fluxo adequado de tratamento e as fases de investigação de cada doença.

O Teste do Pezinho é um exame feito nos primeiros dias de vida da criança, a partir de uma pequena quantidade de sangue coletado, e serve para o rastreamento de algumas doenças, além de auxiliar na prevenção de sequelas.

Atualmente, o Estado faz a testagem para doenças como a deficiência de biotinidase, fenilcetonúria, fibrose cística, hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito e toxoplasmose.

Está prevista, para os próximos meses, a ampliação para a trigemde outras doenças – galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios da beta oxidação dos ácidos graxos.

COBERTURA– Nos últimos dois anos foram realizados no Estado mais de 1,9 milhão de testes em 325.341 recém-nascidos, uma média de 13,5 mil exames por mês.

Existem 2.552 postos de coleta e, em 2022, 100% dos nascidos vivos passaram pela triagem.Neste período foram detectadas 216 crianças com uma das seis doenças que fazem parte do exame, que receberam tratamento no tempo oportuno.