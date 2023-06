Paraná enviará 37 propostas à Conferência Nacional sobre Crianças e Adolescentes

Entre as 174 famílias que passam a morar no Residencial Professor Lico, 139 receberam um subsídio do Estado de R$ 15 mil para pagar o valor de ent...

Habitação Há 35 minutos Em Geral Governador entrega chaves da casa própria a 174 famílias de Irati Entre as 174 famílias que passam a morar no Residencial Professor Lico, 139 receberam um subsídio do Estado de R$ 15 mil para pagar o valor de ent...