Portos do Paraná publica aviso do edital do leilão de mais uma área

A Portos do Paraná publicou nesta quarta-feira (21), em Diário oficial, o aviso do edital do leilão 002/2022 para arrendamento de área no Porto de Paranaguá. Destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, a PAR09 fica no extremo oeste da área portuária e tem 26.576 metros quadrados.

De acordo com o aviso publicado, o edital e demais documentos técnicos e jurídicos estarão disponíveis a partir de sexta-feira (23). A previsão é que o leilão aconteça em 11 de agosto, em sessão pública na B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo. Este será o segundo leilão do ano.

“Essa será a quarta área a ser leiloada nesta gestão da Portos do Paraná”, comenta o diretor-presidente Luiz Fernando Garcia. “O critério de licitação será o maior valor de outorga e a estimativa de investimento para a área está em cerca de R$ 910 milhões”.

Os requisitos e demais condições de participação estão definidos no edital do leilão, que será disponibilizado nos sites da Portos do Paraná, do Ministério de Infraestrutura e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A documentação também pode ser obtida na sede administrativa da Portos do Paraná, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, bairro Dom Pedro II, em Paranaguá.

Os procedimentos licitatórios deste e dos demais projetos de arrendamento são conduzidos pela própria Portos do Paraná, através da sua Comissão de Licitação de Áreas Portuárias (CLAP), diante das competências delegadas pela União, em agosto de 2019, com a celebração de convênio.