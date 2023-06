Vereador Fernando Maluf (PSB) é denunciado por quebra de decoro parlamentar em Wenceslau Braz

O vereador Fernando Maluf (PSB) foi denunciado por quebra de decoro parlamentar, em uma representação oferecida pela ex-candidata a vereadora, Dorca de Maria de Oliveira Azevedo, na qualidade de eleitora. A denúncia, amparada pelos artigos 5º do decreto-Lei 201/67 e artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Wenceslau Braz, alega frequentes alterações por parte de Maluf que ultrapassam os limites éticos, coerentes e de respeito com os demais vereadores e o público presente.

Segundo a denúncia, nos últimos acontecimentos ocorridos na 15ª sessão ordinária em 8 de maio, após ser repreendido e ter a palavra cassada pelo vereador presidente da casa, Josemar Furini, Fernando Maluf exaltou-se e proferiu palavras subversivas e antidemocráticas, além de ameaças dirigidas aos demais vereadores presentes e até mesmo aos servidores da câmara.

A denunciante, que frequenta as reuniões da casa de leis há mais de 10 anos, alega que as ações de Fernando Maluf revelam clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, conforme estabelecido no artigo 5º dos deveres fundamentais do vereador. Especificamente, o inciso IX dispõe que o vereador deve "comportar-se em plenário com respeito e urbanidade, não conversando em tom que perturbe os trabalhos".

A representação pede a instauração de um processo disciplinar contra Maluf por atentado ao decoro parlamentar, bem como a instituição de um conselho de ética para apurar os fatos e decidir sobre o futuro do vereador. Além disso, solicita o afastamento de Maluf durante a tramitação da representação.

A denúncia foi protocolada pela denunciante na última segunda-feira, e agora cabe à câmara decidir se aceita ou não a denúncia. Caso a denúncia seja aceita, será criada uma comissão de ética para investigar os fatos e tomar as devidas providências em relação ao vereador.

Procurado pela Folha Maluf afirmou que não existe nada que possa caracterizar a quebra de decoro em sua conduta. O vereador explicou que, no momento em que foi repreendido e teve seu microfone cortado pelo presidente da casa, Josemar Furini, ele estava discutindo um assunto relevante com o vereador Robson Vieira.

“É difícil ter que se defender de algo que não aconteceu, pois não houve nenhuma atitude que ultrapassasse os limites éticos, como alegado na denúncia. O que faço sempre é sair em defesa do povo", declarou Maluf.

A decisão sobre a aceitação da denúncia e a possível criação de uma comissão de ética para investigar o caso ainda está sob análise da câmara. Os desdobramentos dessa situação serão acompanhados de perto pela população, uma vez que poderão impactar o futuro político de Fernando Maluf.