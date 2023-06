Curitiba é eleita uma das cidades mais inteligentes do mundo e Paraná recebe prêmio de inovação

Pelo terceiro ano consecutivo, Curitiba foi eleita pelo Intelligent Community Forum (ICF - Fórum de Comunidades Inteligentes) uma das sete cidades mais inteligentes do mundo. O prêmio, anunciado na terça-feira (20), é dedicado às comunidades e ações de governança na inovação em diversas áreas, como economia, saúde e cultura.

A capital paranaense é a única da América Latina a estar entre as sete mais inteligentes do mundo. As outras cidades que estão no seleto grupo são Binh Duong Smart City (Vietnã), Greater Geelong (Victoria, Austrália), Coral Gables, (Florida, EUA), Hilliard (Ohio, EUA), Sunshine Coast (Queensland, Austrália) e Durham Region (Ontário, Canadá).

“É uma notícia muito importante porque consolida Curitiba como capital da inovação na América Latina. As grandes oportunidades de modernização estão no Paraná”, disse o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel. “Outras cidades estão seguindo o mesmo caminho e se modernizando. E o Governo do Paraná atua como propagador junto com os municípios neste desafio”.

O prefeito Rafael Greca enalteceu o avanço do Vale do Pinhão, movimento do ecossistema de inovação para promover ações de Cidade Inteligente, com impactos no empreendedorismo e no desenvolvimento sustentável. Segundo ele, Curitiba mostra mais uma vez que investir em inovação é o caminho do futuro para promover a transformação social e assegurar qualidade de vida para as pessoas.

“Desde que criamos o Vale do Pinhão, em 2017, avançamos consistentemente em ações que tornam Curitiba referência internacional. Nos alegra a responsabilidade de ser a representante da América Latina entre as comunidades mais inteligentes do mundo", afirmou.

Curitiba também é considerada o berço dos “unicórnios” (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) no Sul do Brasil. Os três unicórnios brasileiros fora de São Paulo estão na capital paranaense: são eles o Ebanx, líder em serviços de processamento de pagamentos de compras; MadeiraMadeira, a maior plataforma de produtos para casa da América Latina; e Olist, que oferece serviços de e-commerce para colocar pequenos vendedores em grandes vitrines on-line.

PREMIAÇÕES– Neste mês, o Estado já recebeu o título de mais inovador e sustentável do Brasil, segundo o ranking Ranking Cidades Inovadoras e Sustentáveis de 2023, da consultoria Bright Cities, com Curitiba, Londrina e Maringá como centros de destaque. No mês passado, Curitiba, Londrina e Maringá também foram classificadas entre as mil melhores cidades do mundo mais propícias para implantação de startups segundo o ranking do Startup Ecosystem Index Report 2023.

Nesta quarta-feira (21), na abertura do Viasoft, evento de tecnologia que acontece em Curitiba até sexta-feira (23), na Universidade Positivo, representantes do Governo do Paraná receberam formalmente o reconhecimento da Bright Cities.

O vice-governador Darci Piana enalteceu a política estadual de fomento à inovação realizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. “A criação da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, há seis meses, é um dos atos mais nobres que já vi na política estadual. O mundo respira inovação e estamos caminhando para o futuro”, afirmou.

Alguns programas já em andamento nessa área são financiamento a juro zero para startups, wi-fi público e gratuito em municípios e regiões com menor desenvolvimento, instalação de agências de inovação no Interior para desenvolvimento de empresas, e a Vitrine Digital de Cidades, para facilitar contratações de inovação pelo setor público.

Além disso, o Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, está investindo na digitalização de processos e unificação de sistemas, o chamado governo digital, já adotado pelos países mais tecnológicos do mundo, como Estados Unidos, Coreia do Sul e Estônia. Outro projeto da Secretaria da Inovação é a internacionalização de empresas de tecnologia no Exterior, através de parcerias com ecossistemas europeus e asiáticos para realizar um intercâmbio empresarial no setor.