Estado apresenta projeto de ampliação do Lacen ao Ministério da Saúde

O Governo do Estado apresentou nesta quarta-feira (21), em Brasília, a proposta da nova obra do Laboratório Central do Estado (Lacen) à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde. A planta e as especificações do projeto foram entregues pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, para a secretária Ethel Leonor Noia Maciel, que responde pela SVSA.

A previsão de investimento é de R$ 20 milhões. O novo espaço planejando conta com 3 mil metros quadrados e ficará ao lado da atual sede do laboratório no Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

"Estamos com este projeto e trouxemos hoje ao Ministério da Saúde a proposta para a realização desta obra no Paraná. Fomos bem recebidos e o projeto também agradou à secretária", afirmou Beto Preto.

O Lacen realizou um grande esforço de testagem durante a pandemia para detecção do coronavírus, somando quase 7,5 milhões de procedimentos, também em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e outros laboratórios credenciados.

A unidade é ainda referência para testes e diagnósticos epidemiológicos e ambiental com mais de 604 mil exames feitos em 2022, entre vírus respiratórios, dengue, zikavírus, chikungunya, febre amarela, sarampo e doenças sexualmente transmissíveis, entre outros casos.

“O nosso laboratório é grande referência em diagnósticos públicos e estamos buscando igualmente esta parceria com o governo federal para ampliação da capacidade operacional e de resposta nestas demandas de competências", destacou o secretário.