Inscrições para os cursos da Carreta do Conhecimento estão abertas em Japira

O município de Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, foi um dos contemplados para receber os cursos da Carreta do Conhecimento neste ano de 2023.

De acordo com as informações, estão abertas as inscrições para o curso de Confecção. Para participar do programa, os interessados devem procurar a Sala do Empreendedor, que fica em frente a Biblioteca Municipal, para realizar a sua inscrição. O horário de atendimento é das 08h30 às 11h30 e das 11h30 às 16h30. Os candidatos também podem sanar dúvidas através do telefone (43) 3555-1401.

Ao todo, serão 40 vagas para o curso que tem carga horária de 96 horas de duração. As aulas serão realizadas nos períodos da tarde e da noite. Quando o aluno completar a carga horária, ele irá receber um certificado que comprova sua capacitação na área.

O programa Carretas do Conhecimento é realizado por meio de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná, através da secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Senai/PR e Volkswagen do Brasil e tem como objetivo levar qualificação profissional aos pequenos municípios proporcionando que a população desenvolva seus conhecimentos e aumente suas chances na hora de conquistar um lugar no mercado de trabalho.