Obras na rodovia que conecta Ângulo, Flórida e Lobato, no Noroeste, estão quase concluídas

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) está finalizando a conservação da PR-461, ligação entre Ângulo, Flórida e Lobato, na região Noroeste. As melhorias beneficiam os mais de 10 mil habitantes dos três municípios, além de facilitar o escoamento da produção agropecuária local, voltada principalmente para o milho, soja, cana de açúcar e criação de frangos.

Os serviços são realizados por meio do programa Conservação de Pavimentos (COP) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e atendem uma extensão de 17,32 km da rodovia. Foram realizados remendos superficiais para corrigir danos no pavimento, seguido pela aplicação de microrrevestimento e também reperfilagem da capa asfáltica em trechos descontínuos, garantindo segurança e conforto aos usuários. Atualmente está sendo executada a sinalização horizontal do trecho, último serviço programado para a rodovia.

As melhorias contemplam principalmente a ligação entre os municípios, mas também foram atendidos trechos em perímetro urbano. A rodovia está incluída no lote 10 do programa, prevendo um investimento de R$ 54.849.939,61 para atender 350,04 km de rodovias. O contrato iniciou as atividades em 2020 e está em vigor até o final deste ano.

PONTE– O mesmo trecho da PR-461 ainda vai receber melhorias por meio de outras iniciativas do DER/PR. Está prevista a manutenção da Ponte Ribeirão Coqueiro, no limite entre Ângulo e Flórida e de uma galeria sob a rodovia na altura do km 38, próximo a Flórida. Ambas estruturas estão inclusas em um contrato que vai atender 17 obras de arte especiais em rodovias da região, um investimento de R$ 11.572.000,00.

Atualmente a empresa responsável está na etapa de implantação de canteiro de obras e mobilização de pessoal, maquinário e insumos, devendo iniciar as atividades nas próximas semanas, e concluindo todas as obras até setembro de 2024.

E foi contratada este mês a obra de recuperação do sistema de drenagem da PR-461 na altura do km 27, próximo a Ângulo. A empresa recebeu a ordem de serviço para iniciar as atividades esta semana, também pela implantação de canteiro e mobilização. Os serviços devem ser concluídos até fevereiro do ano que vem, com um investimento de R$ 1.776.972,12.