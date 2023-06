Programa Rede Elétrica Inteligente chega a 500 mil medidores instalados no Paraná

O programa que está modernizando a operação do sistema de distribuição de energia elétrica no Paraná já chegou a 500 mil medidores digitais inteligentes instalados em casas, comércios, indústrias e propriedades rurais. A troca dos medidores convencionais pelo novo modelo não tem custos para o consumidor e é acompanhada de investimentos em equipamentos de comunicação e de automação na rede elétrica, com o objetivo de reduzir desligamentos e agilizar o atendimento aos clientes, seja em serviços comerciais ou de emergência.

A primeira fase do programa Rede Elétrica Inteligente, na região Sudoeste, está na reta final de implantação e já tem 462 mil medidores em contato com a central de operações da Copel. Isto significa que, em casos de falta de luz, a empresa começa e identificar automaticamente a abrangência do desligamento e consegue estimar o local de origem da interrupção, religando mais rapidamente os domicílios afetados.

Os consumidores dos municípios atendidos também já contam com a funcionalidade de controle do consumo em tempo real através do aplicativo da Copel, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

A segunda fase do Rede Elétrica Inteligente foi iniciada recentemente em municípios da Região Metropolitana de Curitiba e já conta com 38 mil medidores instalados. A cidade de Contenda já tem 84% das ligações de energia atendidas com medidores digitais inteligentes e em Araucária, o equipamento chegou a 44% dos domicílios. Os trabalhos estão tendo início também em Fazenda Rio Grande, e será estendido a outros 25 municípios e Ilha do Mel.

O orçamento previsto para o programa em suas três primeiras fases, que cobrem toda a faixa ao Sul do Estado, é da ordem de R$ 820 milhões. De acordo com o presidente da Companhia, Daniel Pimentel Slaviero, o objetivo é aplicar tecnologia para aumentar a eficiência no atendimento ao cliente. “O Paraná saiu mais uma vez à frente, e hoje temos o programa de redes inteligentes mais avançado do Brasil. É o que existe de melhor em soluções para o sistema de distribuição de energia”, afirma.

LEITURA REMOTA–Além da maior agilidade na recomposição do fornecimento em casos de desligamentos acidentais, os medidores inteligentes possibilitam também redução no tempo de atendimento a serviços rotineiros ligados à energia elétrica. A leitura do consumo, assim como o desligamento por inadimplência e a religação após o pagamento das contas são feitos à distância, sem a necessidade de deslocamento de um profissional até o domicílio do cliente.

“São ganhos na gestão de custos e na redução do risco de acidentes no deslocamento, que o cliente irá sentir lá na frente. E o ciclo se torna completo quando ele escolhe a fatura digital”, avalia o presidente.

Até o momento, o recebimento da conta de luz por e-mail é a opção de 53% dos consumidores na região da primeira fase do programa. Para auxiliar os moradores no cadastro e no entendimento do funcionamento do sistema, agentes contratados pela Copel têm visitado os domicílios que permanecem recebendo a conta em papel.