Mudança de vida: ganhadores de R$ 1 milhão do Nota Paraná têm sonhos realizados

Tornar consumidores milionários todos os meses virou regra há três anos no Nota Paraná , programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Fazenda, que em 2020 instituiu o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Um desses sortudos foi o paranaense Rafael de Souza, de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele concorreu ao sorteio com apenas dois bilhetes, há dois anos e cinco meses. De lá para cá, ele pode mudar de emprego, comprar casa, carro e investir para o futuro. Tudo, segundo ele, possibilitado pelo prêmio.

Após gastar R$ 250 em compras, pedir o CPF na nota e ser contemplado com o prêmio máximo de R$ 1 milhão, Rafael sentiu que poderia mudar o rumo da vida. A boa notícia chegou poucos dias depois de ele comemorar o aniversário de 19 anos, quando seguia para mais um dia normal de trabalho, no supermercado onde trabalhava como caixa.

O sorteio, de janeiro de 2021, tinha sido realizado dois dias antes, período em que a equipe do Nota Paraná tentou contato com Rafael. Quando foram até a casa da avó dele, puderam ligar para Rafael. “Ali descobri o valor, e voltei no próximo ônibus para casa”, lembra.

“A primeira coisa que fiz quando ganhei o dinheiro foi comprar cestas básicas. Comprei uma tonelada e meia de alimento. Deu para montar cerca de 120 cestas. Foi uma maneira de agradecer, porque não foi uma sorte que eu tive, foi uma bênção de Deus, e assim pude retribuir um pouco”, detalha.

O alívio nas finanças domésticas proporcionado pelo prêmio permitiu a Rafael mudar de ocupação. Hoje ele trabalha com comércio de imóveis, além de dedicar tempo também aos investimentos em ações. Rafael, que também se tornou pai, considera o Nota Paraná um programa muito importante.

Ele conta que a sensação de ter ganhado o sorteio foi única e maravilhosa. “Esse prêmio mudou a minha vida inteira, consegui comprar meu apartamento, meu carro, pude investir o dinheiro. Tudo o que eu imaginava conquistar ao longo do tempo, eu conquistei muito cedo, graças ao Nota Paraná”, conta.

“É um programa maravilhoso. Incentiva com o sorteio dos prêmios. A mensagem que passo para as pessoas é que coloquem CPF na nota. Eu mesmo não acreditava muito, até que a sorte bateu, literalmente, na minha porta. Então peçam as notas, porque um dia a sorte pode ser sua”, diz.

DOSE DUPLA– A história de Giovane Honório é de uma avalanche de felicidade em um único dia. O profissional autônomo de Lobato, no Noroeste do Estado, ganhou o prêmio máximo em 7 de fevereiro de 2022, mesmo dia do nascimento do seu filho. “Quando a minha família ligou para dar a notícia eu estava no hospital, porque meu filho tinha nascido 15 minutos antes. Foi um misto das melhores sensações que eu já tive na vida e até hoje sou grato”, afirma.

Giovane conta que a primeira aquisição na ocasião foi a da casa própria. “Atualmente, passado mais de um ano, já consegui comprar carro, moto e ajudar a minha família com esse R$ 1 milhão”, completa.

Na ocasião do sorteio, Giovane tinha apenas um bilhete gerado, e até então nunca havia pedido CPF na nota. Com pouco menos de R$ 100 reais gastos, foi premiado com o valor máximo. “Nunca havia pedido o CPF nas minhas compras, foi a primeira vez. Agora peço em todas as minhas compras”, explica Giovane.

Todas as pessoas podem participar dos sorteios. Basta pedir CPF na nota sempre que realizarem uma compra ou adquirirem um produto nos estabelecimentos comerciais do Paraná. “O programa é muito bom, e mudou a minha vida. É uma coisa simples de se fazer e que pode melhorar a vida de uma pessoa. Por isso, continuo pedindo a nota sempre que possível”, destaca Giovane.

COMO PARTICIPAR– O Nota Paraná tem o objetivo de estimular consumidores a exigirem o documento fiscal no momento de uma compra e, dessa maneira, receberem de volta parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento, na forma de créditos devolvidos mensalmente aos cadastrados. Além disso, o consumidor inscrito no programa pode concorrer a prêmios que vão de R$ 50 a R$ 1 milhão.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção “cadastre-se” e preencher ou atualizar os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Marta Gambini, coordenadora do Programa Nota Paraná, destaca a importância de pedir CPF na nota e como estes prêmios são significativos na vida dos paranaenses. “O Nota Paraná vem fazendo a diferença na vida das pessoas ao entregar esses prêmios com quantias consideráveis, como o de R$ 1 milhão. Essa é a motivação para continuar pedindo CPF na nota em todas as compras. Qualquer consumidor pode se tornar o próximo milionário”, observa.

“Caso não queira colocar o CPF, o consumidor poderá exigir a nota fiscal mesmo assim. Ela é uma garantia do comprador para o produto, além de ser uma obrigação do comerciante. "Através da emissão da nota fiscal, nós temos escolas, bombeiros, policiais, educação e outros serviços públicos colocados à disposição da população”, diz Marta.

Quem não deseja inserir o CPF, pode doar a nota para uma das instituições cadastradas no programa, ação que têm um caráter social importante, uma vez que as entidades sociais também concorrem a prêmios.