Rio Branco do Sul recebe R$ 3,5 milhões para revitalização urbana e calçadas

O Governo do Paraná liberou nesta terça-feira (20), via Secretaria das Cidades (Secid), um edital que autoriza a Prefeitura de Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a licitar obra de revitalização urbana e de calçadas no município. O edital prevê R$ 3,5 milhões em investimento. Os recursos serão disponibilizados por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secid, ou seja, sem devolução ao Tesouro do Estado.

O secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou que são ações que cumprem o plano de gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior e ressaltou a qualidade técnica dos projetos apresentados pelo município. “São R$ 3,5 milhões para requalificação de ruas no centro da cidade, com toda acessibilidade, mobilidade, trazendo emprego e melhoria na qualidade de vida do cidadão”, afirmou.

“Serão contempladas mais três principais ruas no centro urbano, com revitalização das calçadas, acessos e melhor acessibilidade, que vão promover uma mobilidade urbana adequada”, disse a prefeitaKarime Fayad.

Serão abrangidas a Avenida Vereador Santana Derson Costa (trecho entre a Av. Ermírio de Moraes e a Rua Cel. Carlos Pioli) e as ruasCel. Carlos Pioli (entre a Av. Ver. Santana Derson Costa e a Rua Domingos de Faria); Domingos de Faria (entre a Rua Cel. Carlos Pioli e a Rua Borges de Medeiros); Padre Ribeiro (entre a Rua Cel. Carlos Pioli e a Rua Sete de Setembro) e a Sete de Setembro (entre a Rua Padre Ribeiro e a Rua Domingos Alessandro Nodari).

OUTROS PROJETOS–Rio Branco do Sul tem outros investimentos em execução através do Programa de Transferência Voluntária. São dois editais no valor total de R$ 2,96 milhões, também para pavimentação de vias urbanas.

GUARAPUAVA– A Prefeitura de Guarapuava, na região Centro-Sul do Estado, recebeu, também nesta terça-feira (20), dois editais para autorização de licitação. Um deles no valor de R$ 386 mil para revitalização de praça pública e outro no valor de R$ 332,6 mil para urbanização e calçadas.

Para o prefeito Celso Góes, as obras são importantespara a população de Guarapuava, que utiliza muito as praças públicas, principalmente nos fins de semana. “Vai transformar o bairro Santa Cruz, que é extremamente populoso e de muito comércio”, ressaltou.