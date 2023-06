Paraná recebe novas doses da vacina antirrábica humana e alerta para cuidados com a doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta terça-feira (20) 10 mil novas doses da vacina antirrábica, que previne contra o vírus da raiva em humanos. Trata-se de uma zoonose, ou seja, uma doença infecciosa transmitida entre animais e para as pessoas, sendo fatal em quase 100% dos casos.

A quantidade recebida será distribuída nesta quarta-feira (21) e é suficiente para atender a demanda mensal das Regionais de Saúde.

A Sesa ressalta que nem todos os casos de acidentes antirrábicos necessitam devacinae que as equipes de saúde dos municípios devem avaliar caso a caso. Acidentes causados por animais (cão/gato) sadios, e passíveis de observação, podem ser dispensados de profilaxiaantirrábica.

O Paraná apresenta uma situação epidemiológica favorável quanto à doença – é definido como área controlada para raiva em cães e gatos desde 2005, ano em que foi registrado o último caso nestas espécies.

“Recebemos as doses do Ministério da Saúde que são suficientes para atendermos todo o Paraná. É importante realizar o esquema vacinal completo para este imunizante, conforme preconizado. Há quase 20 anos não temos casos da doença e queremos continuar desta forma”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

INDICAÇÃO VACINA– O contágio ocorre por meio de mordedura, lambedura ou arranhadura de mamíferos contaminados. Além de cães e gatos, animais silvestres, como morcegos de qualquer espécie, raposas, quatis e saguis, também podem transmitir a doença. O esquema de vacinação antirrábica pós-exposição é composto de quatro doses, aplicadas durante três semanas.

Existem alguns critérios que definem a utilização ou não da vacina, indicada em acidentes com cão e gato: condição do animal no momento do acidente, se estava sadio ou apresentava sinais sugestivos de raiva; possibilidade de observação do animal (10 dias); procedência do animal e a característica do acidente (leve ou grave).

Não sendo possível a observação do animal, a recomendação é administrar o esquema indicado. Se o paciente se enquadrar nos critérios, o município de residência deverá agendar avacinação. Caso a cidade não possua doses em estoque, poderá solicitar à Regional de Saúde de sua abrangência.

PREVENÇÃO– Além da vacina, existem alguns cuidados e medidas simples que podem ajudar a evitar a infecção. Após ser agredido por um animal, uma das ações é lavar o local da lesão com água e sabão para a remoção de sujeiras, incluindo a saliva. A pessoa deve procurar imediatamente uma Unidade de Saúde e relatar o ocorrido ao profissional, que avaliará o ferimento e gravidade do caso.