Vias rurais do Vale do Ribeira têm conservação garantida até 2025

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou o contrato de conservação de trechos não pavimentados da PR-092 e PR-340 na região do Vale do Ribeira, atendendo os municípios de Cerro Azul, Doutor Ulysses e Tunas do Paraná pelos próximos dois anos. O investimento do Governo do Estado será de R$ 17.899.999,43, cobrindo 82,58 quilômetros.

A ordem de serviço da obra foi emitida e a empresa contratada, a LCM Construção e Comércio S/A, agora vai providenciar um plano de trabalho para aprovação do DER/PR, seguido pela instalação do canteiro de obras e mobilização de pessoal, maquinário e insumos.

Os serviços serão realizados de forma rotineira. Eles incluem regularização de leito das rodovias por patrola; escarificação, conformação e compactação do subleito das vias; cascalhamento; preenchimento de local rebaixado com rachão; escavação de valas e execução de bueiros tubulares de concreto; escavação de saídas de água, de valas laterais e de caixas de retenção; limpeza e desobstrução de bueiros existentes, entre outros.

O principal investimento do contrato é o cascalhamento com saibro comercial, praticamente metade do orçamento, que consiste na adição de material rochoso selecionado à pista de rolamento, seguido pelo espalhamento e compactação.

Este tipo de serviço visa corrigir o desgaste resultante do tráfego de veículos e a erosão diretamente na pista e deve ocorrer inicialmente já no segundo mês de contrato, e novamente a cada três meses.

As melhorias na PR-092 e PR-340 beneficiam diretamente mais de 32 mil habitantes dos três municípios, facilitando o acesso a serviços públicos nos centros urbanos, além de beneficiar o escoamento da produção agrícola local.