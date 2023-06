Em comemoração aos 50 anos, Ipardes promove palestras com o presidente e diretora do IBGE

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) segue com as programações em comemoração aos seus 50 anos com um evento acadêmico aberto à comunidade paranaense, reunindo grandes nomes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Irão palestrar Cimar Azeredo Pereira, presidente do instituto, que abordará "Pesquisas do IBGE e o Censo 2022", e Rebeca de La Rocque Palis, coordenadora de Contas Nacionais, que falará sobre a importância das parcerias entre o instituto e os órgãos estaduais de estatísticas para elaboração dos sistema de contas regionais.

As palestras acontecem na sexta-feira, 23 de junho, às 9h30, no Auditório Gregor Mendel da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, e são direcionadas a alunos, professores, profissionais e entusiastas da área. A entrada será gratuita, mediante inscrições limitadas, que devem ser feitas pela Escola de Governo do Estado do Paraná.

PALESTRANTES– Cimar Pereira é estatístico de formação com especialização em Educação. Lidera diversos projetos importantes na instituição. É membro do Conselho Diretor do IBGE desde 2021, quando foi nomeado diretor de Pesquisas e presidente da Comissão de Planejamento e Organização Geral dos Censos. Tornou-se presidente do IBGE em janeiro de 2023.

Rebeca de La Rocque Palis é economista com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Desde 2015 é a coordenadora-geral do Departamento de Contas Nacionais, responsável pela compilação e desenvolvimento das contas regionais e do PIB dos municípios.

Serviço:

50 anos do Ipardes – Palestras IBGE

Data: 23 de junho, sexta-feira

Horário: 9h30

Local: Auditório Gregor Mendel da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Rua Imaculada Conceição, 1.155 - Prado Velho, Curitiba - Paraná

Inscrições no link https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1642