Governo do Estado inicia o treinamento de interlocutores municipais para Conecta399

O Governo do Estado iniciou nesta segunda-feira (19) o treinamento de capacitação dos interlocutores de 355 municípios paranaenses inscritos no programa Conecta399 , cujo segundo módulo acontece em julho. O lançamento do curso de capacitação inicial foi feito em live do secretário estadual do Planejamento, Guto Silva.

Lançado em abril, o programa visa acelerar projetos dos municípios paranaenses, apoiando agentes públicos com foco no processo de obtenção de recursos federais e mesmo internacionais, orientando a preparação, o projeto, a execução e até a prestação de contas.

O efeito da iniciativa é a promoção do desenvolvimento territorial do Paraná por meio de induções locais. A trilha da capacitação inicial será feita no formato de Educação a Distância, através da Escola de Gestão, e terá duração de um mês, em julho. Até o momento, o programa tem 702 indicados, cobrindo 89% dos municípios do Estado.

Segundo Guto Silva, o Conecta399 é uma rede de conhecimento, de troca de informações e, sobretudo, um canal direto dos pequenos, médios e grandes municípios com o Governo do Estado, para que, de forma integrada e colaborativa, eles consigam acessar novos recursos. “A partir desse instrumento os municípios terão todo o apoio da equipe da Secretaria do Planejamento para poder escrever projetos e ter acesso a novas linhas de recursos, seja do Governo Federal, seja de organismos internacionais, que beneficiarão a população”, disse.

Os principais beneficiários, segundo o secretário, serão justamente os pequenos municípios, visto que muitos enfrentam dificuldades diante de editais complexos, de difícil preenchimento. Com isso, o desenvolvimento local, regional e territorial do Paraná é incentivado.“Vamos apoiar de forma direta aqueles que têm dificuldade de acessar esses recursos, vamos traduzir esse edital, ajudar a preencher e a escrever - trabalhando inclusive com inteligência artificial - para que o Paraná possa ser vanguarda na captação de recursos”, afirmou.

O secretário Guto Silva citou que o programa segue a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior de se buscar um legado de planejamento a médio e longo prazo para o Paraná, com uma rede madura de gestores capacitados em todos os municípios. Silva também enfatizou a importância fundamental dos Interlocutores como representantes locais do Conecta399, com a missão de trazer as priorizações e necessidades de projeto ao Programa, fortalecendo assim o diagnóstico e a possibilidade de sucesso das iniciativas.

PROGRAMA– Nesta quarta-feira (21), o programa Conecta399 será apresentado, junto com o Plano Plurianual (PPA) e o programa Paraná Produtivo (Fase II), todas ações da SEPL, nos Campos Gerais, em Telêmaco Borba, no projeto chamado Rede399 – Pacto pelo futuro. Entre os destaques desses encontros, que tiveram início, em maio, em Castro, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Pato Branco, está a oportunidade que lideranças locais terão de debater e votar nas propostas que deverão ser consideradas prioritárias em cada região.

O projeto é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) – Comissão de Orçamento (principalmente pelo projeto de incluir o PPA), e conta com o apoio das governanças do Programa Paraná Produtivo. Em cada ocasião, a expectativa é de reunir um público de cerca de 200 pessoas entre lideranças locais, representantes do setor produtivo, de associações, universidades, prefeitos e secretários municipais e deputados.